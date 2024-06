Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse ce jeudi, après avoir connu leur plus forte progression en plus de trois ans lors de la séance précédente, alors que le Premier ministre Narendra Modi s'apprête à revenir au pouvoir pour un troisième mandat.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 677,00 à 7h59 IST, ce qui indique que le Nifty 50, indice de référence, ouvrira en légère hausse par rapport à sa clôture de mercredi à 22 620,35.

Mercredi, l'Alliance démocratique nationale a officiellement nommé Modi à la tête du gouvernement. En raison des résultats inattendus des élections, le Bharatiya Janata Party de Modi doit s'appuyer sur des partenaires d'alliance pour rester au pouvoir.

Les indices de référence des actions indiennes NSE Nifty 50 et S&P Sensex ont clôturé en hausse de plus de 3 % mercredi, après avoir perdu près de 6 % mardi.

Le National Stock Exchange of India a traité le plus grand nombre de transactions en une seule journée mercredi, avec 19,71 milliards d'ordres et 285,5 millions de transactions.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu pour 56,56 milliards de roupies (678,2 millions de dollars) d'actions indiennes mercredi, selon les données provisoires du NSE.

"L'attention restera portée sur la formation du gouvernement et la prochaine réunion de politique de la Reserve Bank of India", a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

La décision de politique monétaire de l'Inde et le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, sont tous deux attendus vendredi.

Jeudi, les valeurs de la consommation et de l'automobile seront au centre de l'attention après que plusieurs maisons de courtage les ont préférées aux biens d'équipement, aux entreprises d'État, aux industries et aux services publics, car elles s'attendent à ce que certaines réformes dans ces secteurs soient probablement retardées.

ACTIONS À SURVEILLER

Rail Vikas Nigam : Le développeur d'infrastructures ferroviaires appartenant à l'Etat a reçu une lettre d'acceptation de la part des chemins de fer orientaux pour un projet dont le coût s'élève à 3,91 milliards de roupies.

Bharat Heavy Electricals : Le fabricant d'équipements industriels et de production d'énergie reçoit des commandes pour des projets d'énergie thermique, dont une d'Adani Power.

(1 $ = 83,3940 roupies indiennes)