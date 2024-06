L'ancien banquier de JP Morgan, Asadej Kongsiri, deviendra le président de la Bourse de Thaïlande (SET) à partir d'août 2024, a déclaré la SET vendredi.

Asadej, 53 ans, a également été associé principal chez Deloitte Thaïlande et a occupé un poste à la Bank of America Merrill Lynch. Il est diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l'université de Manchester. (Rapporté par Chayut Setboonsarng, édité par Ed Davies)