Le marché boursier thaïlandais est devenu le symbole du désenchantement des investisseurs face à la réouverture économique de la Chine, passant du statut de chouchou des marchés en janvier à l'avant-dernière place des marchés asiatiques en juin, sans aucun signe de redressement.

Non seulement le boom des exportations et l'essor du tourisme promis par le retour de la Chine après trois ans de fermeture pour cause de pandémie ne se sont pas concrétisés, mais l'impasse politique à l'intérieur du pays est devenue un autre frein à l'évolution de l'indice SET.

Après un bond au début du mois de janvier, le marché est maintenant en baisse de plus de 6 % pour l'année, ce qui le place en deuxième position derrière la Malaisie en termes de pertes.

"Je suis surpris que nous soyons en difficulté", a déclaré Jeep Chatikavanij, gestionnaire de portefeuille au Ton Poh Fund, basé à Bangkok.

"Au début de l'année, je pensais que nous allions avoir le vent en poupe. Nous pensions que le dollar avait atteint son maximum, que la Fed avait fini de relever ses taux et que le tourisme allait stimuler l'économie."

"Bien que beaucoup de choses se soient produites, en particulier sur le front du tourisme, nous n'avons pas vu l'effet de retombée que nous avions anticipé", a déclaré M. Jeep.

Le plus grand revers a été la reprise chancelante et inégale de la Chine. La Chine est le principal consommateur des exportations thaïlandaises, en particulier des produits agricoles. Celles-ci n'ont augmenté que de 3,9 % entre janvier et avril, alors que la demande d'électronique liée à la pandémie, qui avait stimulé une croissance à deux chiffres au cours des deux années précédentes, s'est estompée.

La Thaïlande a enregistré un déficit des comptes courants de 0,5 milliard de dollars en avril, contre un excédent de 4,8 milliards de dollars le mois précédent, les exportations s'étant contractées de 4,9 % d'une année sur l'autre.

"Nous pensons que l'affaiblissement de la dynamique de réouverture de la Chine a eu un impact significatif sur la performance des actifs thaïlandais cette année", a déclaré Pruksa Iamthongthong, directeur principal des investissements pour les actions asiatiques chez abrdn, qui sous-pondère la Thaïlande dans le fonds régional phare de l'entreprise.

"Sur le plan intérieur, les inquiétudes portent sur l'impact du ralentissement de la reprise chinoise sur l'économie thaïlandaise. Cela s'est reflété dans les dernières données sur le commerce et les exportations".

Les investissements étrangers sur le marché boursier thaïlandais, d'une valeur de 550 milliards de dollars, se sont élevés à 995 millions de dollars en mai, marquant le quatrième mois consécutif de sorties, la plus longue série de sorties en deux ans, selon les données de Refinitiv.

Les investisseurs s'étaient précipités sur le marché au début de l'année 2023, poussés par une vague d'optimisme après la sortie de la Chine de son régime zéro COVID. Le baht thaïlandais s'est redressé de 15 % depuis son plus bas niveau d'octobre jusqu'à un sommet de 32,565 pour un dollar en janvier. Il s'échange aujourd'hui contre 34,67 dollars.

Le marché boursier a lui aussi atteint un pic de neuf mois en janvier, avant d'abandonner la plupart de ses gains.

ANGOISSE POLITIQUE

Dans le pays, la politique thaïlandaise a sapé les sentiments après que le parti d'opposition progressiste Move Forward et les partis Pheu Thai ont battu les opposants conservateurs alliés aux militaires, alimentant l'espoir d'une fin de près de neuf ans de régime soutenu par l'armée.

Mais le gouvernement n'a pas encore été formé, et le premier ministre ne devrait être choisi qu'en août, le favori Pita Limjareonrat étant confronté à des revers et à des difficultés.

"Vous devez attacher un certain niveau de prime politique aux actifs thaïlandais jusqu'à ce que nous sachions quel parti va prendre le pouvoir et, surtout, qui sera le nouveau premier ministre", a déclaré Johnny Chen, gestionnaire de portefeuille de l'équipe de dette des marchés émergents de William Blair.

"À l'heure actuelle, le degré d'incertitude reste assez élevé", a déclaré M. Chen, dont le fonds avait réduit son exposition à la Thaïlande avant les élections, les valorisations étant devenues moins attrayantes.

Malgré ces difficultés, l'industrie touristique thaïlandaise reste un point positif.

Le pays a accueilli 11,4 millions de touristes étrangers entre janvier et juin 11, et a enregistré des dépenses de 472 milliards de bahts (13,67 milliards de dollars), dépassant les 11,15 millions d'arrivées pour l'ensemble de l'année 2022.

Le gouvernement prévoit au moins 25 millions de visiteurs étrangers en 2023. Cela s'est également reflété sur le marché boursier, l'indice SET Tourism and Leisure Index ayant été moins touché que l'indice général et ayant légèrement augmenté sur l'année.

"Nous nous attendons à ce que la reprise économique thaïlandaise se poursuive cette année avec le rebond du tourisme, ce qui devrait soutenir l'économie, la consommation privée, la demande intérieure et les équilibres extérieurs de la Thaïlande", a déclaré M. Chen de William Blair.

"À moyen terme, nous pensons qu'il existe encore un certain potentiel pour réintégrer les actifs thaïlandais.