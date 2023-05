Le groupe suisse d'agrochimie et de semences Syngenta a retiré sa demande d'introduction en bourse sur le marché STAR de Shanghai, axé sur la technologie, et cherchera plutôt à s'introduire sur le marché principal de la Bourse de Shanghai.

Cette décision a été prise alors que Syngenta cherchait à sauver son introduction en bourse de 65 milliards de yuans (9,4 milliards de dollars), qui a été interrompue après que les autorités ont annulé une réunion d'approbation en mars.

"Syngenta Group a retiré sa demande d'introduction en bourse sur le marché STAR et demandera immédiatement une cotation publique sur le tableau principal de la Bourse de Shanghai", a déclaré l'entreprise chinoise dans un communiqué.

Elle a expliqué qu'elle avait décidé de changer d'orientation à la suite des modifications apportées à la réglementation chinoise afin de définir plus clairement le rôle des différents marchés boursiers.

"Nous pensons que Syngenta Group, en tant qu'entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies agricoles, a davantage sa place sur le marché principal", a déclaré l'entreprise.

Ce changement est conforme à la décision selon laquelle le marché principal est destiné à soutenir les grandes entreprises dotées de modèles d'entreprise matures et de résultats stables, a-t-elle ajouté.

"Cette cotation sur le marché principal permettra à Syngenta Group d'accéder à des investisseurs plus diversifiés et favorisera la valeur à long terme de l'entreprise.

Rival de l'entreprise américaine Corteva et des entreprises allemandes BASF et Bayer, Syngenta a été rachetée pour 43 milliards de dollars par ChemChina en 2017 et intégrée à Sinochem Holdings Corp en 2021.

L'entreprise a annoncé ses ventes et ses bénéfices annuels les plus élevés pour 2022, avec des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) en hausse de 20 %, à 5,6 milliards de dollars.

Les ventes ont augmenté de 19 %, à 33,4 milliards de dollars, car les agriculteurs ont acheté davantage de semences et de pesticides pour augmenter la production et l'entreprise a répercuté les hausses des prix des matières premières.

En mars, la Bourse de Shanghai a annulé une audience visant à examiner le projet d'introduction en bourse de Syngenta, comme l'a montré un document publié par la Bourse, mais aucune raison n'a été donnée.

La société mère chinoise prévoit de conserver une participation majoritaire après l'introduction en bourse, qui devrait être l'une des plus importantes au monde cette année et valoriser Syngenta à environ 50 milliards de dollars.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi)