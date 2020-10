Wilmar: ralentissement de la hausse du bénéfice au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - Le géant singapourien du négoce agricole Wilmar a vu son bénéfice net augmenter de 20% au troisième trimestre, et ses ventes de près d'autant, mettant en avant la bonne santé de l'économie chinoise.

De juillet à septembre, ses ventes ont progressé de 19,3%, à 13,31 milliards de dollars américains, et son bénéfice de 20%, à 536,56 millions de dollars, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de 2020, la progression du bénéfice net atteint 34,2% et celle du chiffre d'affaires 14,6%.

"Tous les segments clés ont continué d'être plus performants que l'année précédente (...) grâce à une forte demande pour nos produits alimentaires et à une augmentation des activités de trituration (broyage des oléagineux), alors que la crise de la peste porcine africaine en Chine s'est atténuée", a indiqué le groupe.

Les ventes d'huiles végétales (+23,7%) et de sucre (+50,7%) ont particulièrement grimpé, notamment grâce à des hausses de prix, contrairement aux huiles tropicales (-7,5%).

Le volume des produits alimentaires a augmenté de 15,9% à 7,4 millions de tonnes au troisième trimestre, tiré par "une forte croissance" des produits sucre et farine, notamment.

Le groupe, qui a introduit à la Bourse de Shenzhen sa filiale chinoise Yihai Kerry Arawana mi-octobre, table, "sauf circonstances imprévues", sur de "bons" résultats pour le reste de l'année.

"Avec l'endiguement du coronavirus en Chine et le rebond de l'économie chinoise, couplés à une plus grande importance accordée par les consommateurs au fait de manger des aliments plus sûrs et plus sains, notre gamme (...) bénéficiera de cette évolution", a estimé le groupe, qui prévoit également une hausse des volumes "dans les pays asiatiques où les mesures de confinement ont été assouplies".

Du côté des prix, il a estimé que les cours de l'huile de palme resteraient fermes au début de l'année 2021.

Son concurrent américain ADM, qui a publié ses résultats jeudi soir, a vu son bénéfice net chuter de 44% au troisième trimestre, à 225 millions de dollars.

Il reste toutefois en nette progression sur les neuf premiers mois de l'année à plus d'un milliard de dollars (+24%). Quant à son chiffre d'affaires, il a également reculé (-9,56%) à 15,12 milliards de dollars au troisième trimestre, portant ses ventes sur les neuf premiers mois de l'exercice à 46,37 milliards de dollars (-4%).

La division la plus importante, celle des oléagineux et services agricoles, a vu ses ventes reculer de plus d'un milliard au troisième trimestre, à 11,5 milliards.

afp/rp