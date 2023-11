Zurich (awp) - Le titre ABB était recherché jeudi à la Bourse. La multinationale a relevé ses prévisions de croissance et de rentabilité opérationnelle. Le géant zurichois de l'automation et de l'électrotechnique table désormais sur une progression des recettes à long terme et sur une base comparable entre 5 et 7%, ainsi que sur une marge Ebitda de 16 à 19%.

Vers 9h17, l'action ABB enflait de 1,4% à 34,58 francs suisses, à contre-courant d'un SMI en baisse de 0,13%.

ABB continue de suivre la recette de son succès enregistré au cours des trois dernières années, notent les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Ils se disent néanmoins déçus par les objectifs de croissance anorganique, ciblée entre 1 et 2%, car le bilan amélioré et la conversion des flux de liquidités auraient permis d'effectuer des acquisitions plus ambitieuses. La recommandation pondéré au marché est de mise.

Les nouveaux objectifs sont en ligne, voire légèrement supérieurs aux prévisions du consensus, commentent les analystes de Vontobel. Ils illustrent l'entrée d'ABB dans un nouveau cycle de croissance. En matière de rentabilité, les prévisions sont plutôt prudentes, laissant une possibilité de les dépasser.

