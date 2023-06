Zurich (awp) - Le spécialiste de l'affichage publicitaire APG SGA a désigné Dominik Franke pour occuper le poste nouvellement créé de directeur de l'information et de la technologie (CITO) à compter du 1er septembre prochain. A son entrée en fonction, le futur responsable intégrera également la direction générale du groupe genevois coté à la Bourse suisse.

Né en 1984, Dominik Franke est docteur en informatique et fort de 15 ans d'expérience dans les secteurs de l'informatique, de la numérisation et du développement de produits, indique APG SGA dans un communiqué diffusé jeudi soir. Il a exercé ces 10 dernières années différentes fonctions dirigeantes auprès de Tchibo et V-Zug, où il est actuellement en charge des produits et services numériques.

Toujours au 1er septembre, Beat Holenstein, responsable marketing et innovation, héritera du marché des partenaires dirigé jusqu'ici par Christian Gotter, qui lui se consacrera à la division logistique et opérations.

Jusqu'à l'arrivée de M. Franke, la responsabilité de la division IT restera du ressort du directeur financier (CFO) sortant Beat Hermann, pour lequel la recherche d'un successeur est en cours.

buc/rp