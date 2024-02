Zurich (awp) - Le patron d'ABB Björn Rosengren va quitter son poste le 1er août, plus de quatre ans après son arrivée et après avoir mené à bien un important recentrage des activités du groupe. Le Suédois sera remplacé à l'interne par Morten Wierod, qui siège déjà à la direction générale.

Björn Rosengren dirige le groupe zurichois depuis mars 2020. Agé de 65 ans, il prendra définitivement congé du spécialiste de l'automation et de l'électrification à la fin de l'année après une phase de transition, indique vendredi la multinationale, sans préciser les raisons du départ.

Cité dans le communiqué, le président du conseil d'administration Peter Voser souligne le rôle de M. Rosengren dans la restructuration du portefeuille d'activités d'ABB et dans l'amélioration des performances financières du groupe. Le patron démissionnaire transmettra un "ABB efficace, plus rentable et à la croissance plus rapide", affirme-t-il.

Cette transformation restera comme l'élément marquant de l'ère Rosengren. Quelques mois après son arrivée aux manettes, le dirigeant scandinave lançait une vaste réorientation stratégique du géant zurichois, au prix de plusieurs cessions. Trois divisions sont sorties du giron d'ABB depuis l'annonce.

L'unité Mechanical Power Transmission, connue sous la marque Dodge, et Power Conversion ont ainsi été cédées, respectivement à l'américain RBC Bearings en 2021 et au taïwanais Acbel Polytech en 2023. Le montant cumulé des deux opérations a avoisiné les 3,5 milliards de dollars (3,08 milliards de francs suisses au cours du jour). La division dévolue aux turbocompresseurs (Turbocharging) a été externalisée et rebaptisée Accelleron, avant d'être introduite à la Bourse suisse en octobre 2022.

Des dizaines de milliers d'emplois en moins

A cela il faut ajouter la vente de la division réseaux électriques (Power Grids) au japonais Hitachi, déjà entérinée en mars 2020 mais finalisée sous la houlette de Björn Rosengren.

Cette restructuration a eu un fort impact sur l'emploi. Début 2021, Björn Rosengren affirmait que les cessions et les suppressions de postes avaient réduit de 40'000 postes l'effectif total d'ABB. A fin 2023, le groupe employait 107'900 personnes dans le monde.

Le successeur de Björn Rosengren, Morten Wierod, travaille pour ABB depuis 1998. Ce citoyen norvégien de 52 ans est membre de la direction générale du groupe zurichois depuis 2019, en charge des activités d'électrification. Avant de diriger cette activité, il avait chapeauté l'unité Motion. Le futur directeur général est titulaire d'un master en ingénierie électrique obtenu en Norvège.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que la multinationale a réglé la question de la succession de son CEO rapidement et "sans heurts". Le futur patron d'ABB est expérimenté, déjà connu et très apprécié sur les marchés des capitaux. Les investisseurs ne semblaient guère partager cet avis.

A la Bourse suisse, l'action ABB a fini en baisse de 0,6% à 40,37 francs suisses, limitant ses pertes après une séance dans le rouge et à contre-courant d'un indice vedette SMI en hausse de 0,97%.

