Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Les investisseurs de par le monde ont été soulagés par la fin heureuse du feuilleton sur le plafond de la dette américaine. Le SMI a refranchi la barre des 11'400 points vers le milieu de l'après-midi et a terminé largement au-dessus de ce niveau, tout près du plus haut du jour.

A New York, Wall Street progressait en matinée, pas effrayée par un nombre de créations d'emplois très supérieur aux attentes en mai aux Etats-Unis, nuancé par l'augmentation du chômage, et rassurée par la résolution de la crise de la dette après un vote décisif au Sénat.

L'économie américaine a créé 339'000 emplois en mai, soit près du double du chiffre projeté par les économistes (190'000). La donnée avait de quoi crisper Wall Street, car elle pouvait traduire la persistance de pressions inflationnistes, de nature à encourager la banque centrale américaine (Fed) à poursuivre son cycle de resserrement monétaire.

Mais l'impression a été nuancée par la hausse plus importante que prévu du taux de chômage, à 3,7% contre 3,4% en avril, ainsi que par la décélération du rythme de hausse du salaire moyen, à 0,3% sur un mois contre 0,4% précédemment. Cette dernière information "va donner de la marge à la Fed pour maintenir ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion" les 13 et 14 juin, a estimé dans une note Rubeela Farooqi de High Frequency Economics.

"La réaction (au rapport) n'a pas été horrible", a constaté Karl Haeling de LBBW, en partie parce que "le bond du chômage n'était pas prévu".

Le SMI a terminé en hausse de 1,30% à 11'443,35 points, avec un plus haut à 11'446,46 points et un plus bas à 11'321,05 points. Le SLI a gagné 1,4% à 1787,70 points et le SPI 1,27% à 15'069,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Swisscom (-1,2%) et Logitech (-0,6%) sont les seuls perdants du jour.

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de Logitech et confirmé "neutral". L'analyste anticipe un net rétablissement de la rentabilité du mastodonte de la souris. La marge brute doit ainsi atteindre au moins 40% sur la seconde moitié de l'exercice décalé 2023/24, à la faveur d'un assortiment optimisé, de coûts de transport allégés et d'effets de changes favorables.

Le podium du jour se compose d'Adecco (+3,8%), AMS Osram (+3,5%) et du bon Schindler (+3,2%).

Les valeurs du luxe Swatch (+2,6%) et Richemont (+2,3%) ont fini dans le haut du tableau. Elles se sont redressées après avoir été sous pression la veille dans le sillage des exportations horlogères et la déception des ventes aux Etats-Unis. Dans son rapport annuel, le genevois a révélé que le chef des finances Burckhardt Grund a perçu 12,9 millions de francs suisses, davantage que le directeur général Jérôme Lambert (8,0 millions). Le président Johann Rupert a empoché 3,1 millions.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+1,5%) et Roche (+1,1%), ainsi que Nestlé (+0,8%) ont fini plutôt dans le bas du tableau des gagnants.

Novartis a confirmé le succès revendiqué fin mars d'une étude clinique avancée sur son Kisqali (ribociclib) en adjuvant d'une thérapie endocrinienne contre le risque de récidive d'une forme de cancer du sein (HR+/HER2-). La réduction du risque de résurgence de la maladie a atteint 25%.

Les bancaires UBS (+2,4%) et Credit Suisse (+2,3%) ont terminé aux avant-postes, Julius Bär (+2,1%) a aussi eu le vent en poupe.

Le Conseil fédéral est favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire (CEP) sur le rachat de Credit Suisse par UBS. Il est utile et nécessaire d'examiner en détail les événements qui ont conduit à cette acquisition, selon lui.

La CEP permettra cet examen, indique le gouvernement dans son avis purement consultatif. Il accorde ainsi son "plein soutien" au Parlement. Le National se prononcera sur la création de cette commission le 7 juin, le Conseil des Etats le lendemain.

Sur le marché élargi, Dufry (+2,5%) a porté sa participation dans Autogrill à 94,50%, soit plus que les 90% fixés comme critère pour pouvoir procéder au retrait de cotation des actions de l'entreprise italienne. Ce retrait doit survenir dans les prochaines semaines.

PSP (+3,1%) a relevé la veille ses perspectives d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 290 millions pour l'exercice en cours suite l'acquisition de Züriwest, un complexe de bureaux à Zurich.

Varia US (+4,9%) compte rembourser le 20 juin un emprunt d'un montant initial de 50 millions de francs suisses.

