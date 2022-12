Bourse Zurich: Le SMI débute une nouvelle fois la semaine en repli

Zurich (awp) - Après être parvenue à terminer la semaine passée en hausse, la Bourse suisse a entamé la séance de lundi en repli. Attentistes, les investisseurs n'ont eux d'yeux que pour les importantes données macroéconomiques à venir ces prochains jours et aussi les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales, dont la Fed, la BCE et la BNS.

Il s'agit de la "semaine de tous les dangers qui mêlera statistiques économiques de premier plan (notamment l'inflation et les PMIs) et décisions monétaires (avec la Fed, la BCE, la BoE et la BNS)", relève dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Vendredi, les principaux indices américains ont clôturé en baisse, dans le sillage de la publication des prix à la production aux États-Unis, lesquels progressant de 0,3% en novembre, ont crû plus fortement qu'au rythme de 0,2% attendu et malgré de nouvelles informations positives en provenance de Chine concernant l'assouplissement de la politique du Covid-zéro. Pékin a annoncé lundi le retrait de l'application utilisée pour tracer les déplacements des habitants et s'assurer qu'ils n'étaient pas dans une zone touchée.

Du côté des premières informations macroéconomiques de la matinée, le produit intérieur brut (PIB) britannique a rebondi de 0,5% en octobre, après un repli particulièrement marqué le mois précédent à cause notamment d'un jour de congé national pour l'enterrement de la reine Elizabeth II, a annoncé lundi l'Office national des statistiques.

Après une entame de séance en repli de 0,28%, le SMI creusait légèrement ses pertes dans les premiers échanges, notant à 09h13 11'020,14 points, soit un recul de 0,34%. Le SLI cédait pour sa part 0,49% à 1685,03 points et l'indicateur élargi SPI 0,41% à 14'055,53 points.

Sur les trente valeurs constitutives de l'indice Swiss Leader Index, seules deux s'affichaient en vert, à savoir Alcon (+1,1%) et la défensive Swisscom (+0,1%). Les trois poids lourds de la cote Nestlé (-0,1%), Novartis (-0,1%) et, dans une moindre mesures Roche (-0,5%) limitaient quelque peu leurs pertes. Ce dernier a annoncé le départ du directeur de la division pharmaceutique, Bill Anderson, sans préciser le nom d'un successeur. D'autres nominations ont été annoncées, notamment celle du directeur général de Nestlé, Mark Schneider, comme membre au conseil d'administration.

Roche a confirmé la nomination de l'actuel directeur général du groupe, Severin Schwan, à la présidence du conseil d'administration. Il était à la tête du comité exécutif depuis 2008 et avait intégré l'organe de surveillance de la multinationale pharmaceutique en 2013. Celle-ci a aussi assuré avoir observé à l'occasion d'une étude clinique avancée une supériorité du Polivy (polatuzumab védotine) en combinaison avec Mabthera/Rituxan (rituximab) et une chimiothérapie sur le standard actuel en première ligne de traitement contre le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB).

En bas de classement, Swatch Group (-2,3%) héritait de la lanterne rouge, quand bien même Citigroup a relevé l'objectif de cours du titre au porteur de l'horloger biennois à 278 francs suisses, contre 272 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "neutral". Devant, le numéro un mondial de l'horlogerie figuraient notamment les valeurs technologiques Sonova (-2,2%), ams-Osram (-2,1%) et VAT Group (-1,7%).

Les valeurs financières étaient aussi à la peine, Partners Group cédant 1,5%, Julius Bär 1,3%, UBS 0,9% et Credit Suisse (0,9%). Julius Bär a annoncé que l'écart d'acquisition (goodwill) de son investissement dans sa filiale italienne de gestion d'actifs et de fortune Kairos Management fera l'objet d'une nouvelle dépréciation.

Sur le marché élargi, Clariant dégringolait de 3,3% après avoir fait part d'un amortissement d'environ 225 millions de francs suisses lié à son usine de bioéthanol de Podari, en Roumanie. Ce dernier sera sans effet sur la trésorerie et sera comptabilisé en décembre, donc visible dans les résultats annuels qui seront publiés le 2 mars 2023.

Spexis (-8,5%), Achiko (-8,1%), Kinarus (-7,7%), Obseva (-6,2%9 et Zur Rose (-5,3%) et GAM (-4,8%9 subissaient les plus fortes baisses. A l'inverse, Talenthouse (+10%), Medartis (+7,9%) et Addex Therapeutics (+7%, s'illustraient dans les rangs des gagnants du début de séance.

