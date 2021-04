Bourse Zurich: SMI et SLI en rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine en ordre dispersé. Le SMI des valeurs vedettes a été plombé par son poids lourd Nestlé, dont l'action était traitée hors dividende. Il a même effectué quelques passages sous la barre des 11'200 points, terminant de peu au-dessus de ce niveau. Le front des nouvelles est resté peu animé.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée à l'orée d'une semaine qui sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises, après de nouveaux records vendredi.

"Malgré les bons résultats de Coca-Cola ce matin, l'ensemble du marché semble avoir perdu une partie de l'effervescence de vendredi", notait JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Cela n'a rien de surprenant lorsqu'on pense à l'incroyable marché haussier que nous avons eu", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en recul de 0,47% à 11'209,84 points, avec un plus bas à 11'183,56 et un plus haut à 11'266,78 inscrit dans la première heure de transactions, à un cheveu du plus haut historique de 11'270 points. Le SLI a cédé 0,34% à 1824,19 points, alors que le SPI a grignoté 0,02% à 14'401,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 14 avancé et Geberit a fini stable.

Hors dividende de 2,75 francs suisses, Nestlé (-2,0% ou 2,22 francs suisses) a logiquement fini a lanterne rouge, derrière AMS (-1,8%), UBS et Credit Suisse (-1,4% chacun) et Clariant (-1,3%).

La banque aux deux voiles se trouve confrontée à une plainte, déposée devant un tribunal new-yorkais, du fonds de pension américain City of St. Clair Shores Police & Fire Retirement System dans le cadre de l'affaire de la déconfiture de Greensill et Archegos, a indiqué l'agence Bloomberg. Contactée par AWP, la banque a refusé de commenter.

Julius Bär (-0,5%) a relativement bien limité la casse par rapport à ses deux grandes soeurs.

Independent Research a relevé l'objectif de cours d'ABB (-0,8%) et confirmé "conserver". L'analyste a jugé les premiers chiffres trimestriels du géant zurichois meilleurs que prévu, à quoi il faut ajouter un programme de rachat d'actions qui devrait apporter un soutien au titre.

Sika (-0,4%) publie ses chiffres de ventes trimestriels mardi. Les analystes s'attendent à un solide premier partiel, grâce à l'Asie notamment.

Le podium du jour se compose de Swatch (+1,3%), Sonova et Givaudan (chacun +1,1%) et Temenos et SGS (chacun +1,0%).

Concurrent genevois de l'horloger biennois, Richemont (-0,5%) a en revanche reculé.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos publiera ses chiffres trimestriels mardi après la clôture. Les analystes s'attendent à un bon début d'année, tout en se demandant si le rythme pourra être maintenu durant toute l'année.

Les deux poids lourds pharma Roche (+0,4%) et Novartis (+0,1%) ont fini dans le vert. UBS a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "buy".

Kepler Cheuvreux a révisé à la hausse l'objectif de cours de Zurich Insurance (+0,2%) et confirmé "buy". Les analystes anticipent un fort redressement des liquidités et estiment que la faible performance de l'action depuis le début de l'année constitue une occasion d'investir.

Sur le marché élargi, plusieurs titres étaient traités hors dividende à l'image d'Emmi (-0,4% ou 3,50 francs suisses, hors dividende de 13 francs suisses), Bucher Industries (-1,2% ou 6 francs suisses, hors dividende de 6,50 francs suisses) et Kardex (-1,0% ou 2 francs suisses, hors dividende de 1,5 franc).

Berenberg et Stifel ont relevé l'objectif de cours de VAT (-1,5%) et confirmé respectivement "buy" et "hold" après les chiffres du 1er trimestre.

Relief Therapeutics (-16,5%) a vivement réagi à une série de critiques rendues publiques en fin de semaine dernière par son partenaire de recherche Neurorx. Le laboratoire delawarien jusqu'alors spécialisé dans le traitement des troubles bipolaires s'était vu confier en septembre dernier le développement de l'aviptadil détenu par la société pharmaceutique genevoise dans plusieurs indications liées à la pneumonie Covid-19.

