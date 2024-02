Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mardi vers une ouverture positive . Wall Street a pourtant livré des indications préalables moroses, plombée par un discours ferme du patron de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis sur l'évolution à venir des taux d'intérêt, ainsi que par des données robustes sur le front de l'emploi au pays de l'oncle Sam, tendant à conforter Jerome Powell dans son intrangiseance affichée.

Si l'actualité conjoncturelle s'annonce toute relative, UBS et Novartis devraient animer la séance, le premier avec des résultats trimestriels et annuels, le second avec une acquisition complémentaire.

Sur le front macroéconomique, la consommation des ménages s'est à nouveau tassée en décembre au pays du Soleil levant, pour un dixième mois d'affilée. Les investisseurs tendront aujourd'hui une oreille attentive aux interventions de plusieurs membres de la Fed et suivront l'évolution des ventes au détail en zone euro au mois de décembre, note Mark Haefele, à la tête des investissements d'UBS.

Les tensions autour de la mer Rouge ne connaissent aucun répit, entre une nouvelle escarmouche des rebelles Houthis contre un navire britannique et de nouvelles frappes américaines en représailles.

A 08h10, le préSMI extrapolé par Julius Bär s'appréciait de 0,29% à 11'306,77 points, dans un camaïeu de verts.

UBS (+0,6%) s'offrait la pôle position. La banque aux trois clés a certes subi une nouvelle perte trimestrielle en fin d'année dernière, largement attribuée aux coûts d'intégration de Credit Suisse, mais moindre qu'escompté. Le numéro un bancaire helvétique demeure concentré sur le processus d'absorption de son ancienne dauphine aux deux voiles, sans oublier de gâter ses actionnaires.

Le géant pharmaceutique Novartis (+0,4%), second sur la grille, a offert une dot de 2,7 milliards d'euros aux actionnaires de son modeste homologue allemand Morphosys, carressant l'espoir de mettre ainsi la main sur un complément à son anticancéreux Jakavi.

La défensive Swisscom (+0,2%) affichait les moins bonnes prédispositions.

Sur le marché élargi, le fabricant de compteur Landis+Gyr (-4,8%) faisait tache. L'actionnaire principal Kirkbi a placé la moitié de sa participation de quelque 15% auprès d'investisseurs institutionnels.

Le groupe de construction Implenia (non référencé) a remporté des appels d'offres en Suisse et en Allemagne, pour un volume de plus de 110 millions de francs suisses.

Le laboratoire Kinarus (pas couvert) a obtenu l'annulation de sa faillite, ouvrant la voie à la fusion inversée prévue avec Curatis.

Le fabricant de capteurs Sensirion (pas suivi) lance une extension de ses capacités en Hongrie, sans rogner sur ses effectifs en Suisse.

jh/vj