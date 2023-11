Zurich (awp) - La Bourse suisse peinait à choisir la voie à suivre jeudi à l'ouverture dans un contexte incertain aux niveaux conjoncturel et géopolitique. La trêve entre Israël et le Hamas, prolongée in extremis pour un septième jour, a été troublée par un attentat qui a fait deux morts et huit blessés à Jérusalem.

Les indices américains ont terminé sans direction mercredi, dans une ambiance plutôt favorable. Les rendements à long terme poursuivent leur baisse, ce qui soutient le moral, affirment les analystes de Raffeisen. Le marché obligataire profite notamment de la spéculation autour d'un tassement de l'inflation et d'un atterrissage en douceur de l'économie.

Les données macroéconomiques en provenance d'Asie sont contrastées. L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en novembre pour le deuxième mois consécutif. Au Japon, la production industrielle a augmenté plus qu'attendu en octobre, soutenue notamment par un meilleur approvisionnement.

En France, l'inflation a fortement ralenti en France en novembre, à +3,4% sur un an après +4,0% en octobre.

Les marchés se focaliseront ce jeudi sur les ventes au détail d'octobre en Allemagne, l'inflation de novembre en zone euro et, plus tard, sur l'inflation américaine.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) stagnait (+0,03%) à 10'806,63 points et le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,10% à 1711,55 points. Le Swiss Performance Index (SPI) était stable à 14'176,86. Parmi les trente valeurs vedettes, dix perdaient du terrains, 19 en gagnaient et Givaudan préférait le statu quo.

VAT caracolait en tête et s'enrobait de 4,1%. Le groupe a mis un terme aux mesures de chômage partiel sur deux sites de production de Haag, grâce à la reprise de la demande sur ses deux sites de Haag, dans le canton de Saint-Gall. La réduction de l'horaire de travail avait été introduite en juin dernier.

ABB gonflait de 1,7%. Le géant zurichois de l'automation et de l'électrotechnique a ajusté ses objectifs à l'occasion de sa journée des investisseurs à Frosinone, en Italie. Le groupe s'attend notamment à une marge opérationnelle Ebita entre 16 et 19% et une progression des ventes à long terme sur une base comparable entre 5 et 7%. La croissance externe devrait se situer entre 1 et 2%.

UBS (+1,1%) complétait le trio de tête. Sonova (+0,8%) profitait d'une recommandation d'achat de JP Morgan.

Parmi les perdants, les trois poids lourds Nestlé, Roche (-0,6% chacun) et Novartis (-0,3%) se suivaient à la queue-leu-leu. Lonza (-1,2%) et Straumann (-1,1%) fermaient la marche après des commentaires d'analystes négatifs.

Sur le marché élargi, le groupe de médias TX Group (non négocié) a fixé des objectifs de rentabilité pour ses trois unités d'affaires soit d'ici 2026. Pour les médias gratuits (20 Minuten), la marge d'exploitation (Ebit) ajustée est attendue entre 14 et 16%, contre 8 et 10% pour les médias payants (Tamedia) et 18 à 22% pour Goldbach (publicité en extérieur).

