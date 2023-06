Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a terminé sur une note positive mercredi. Après une ouverture au plus haut du jour et nettement au-dessus des 11'200 points, le SMI a perdu une partie de son élan et n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de ce niveau.

Les investisseurs suivaient les déclarations de banquiers centraux dans le cadre du forum de Sintra, au Portugal. Le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, y a laissé la porte ouverte à deux hausses de taux supplémentaires cette année.

"Nous sommes loin d'un retour à la normale", a-t-il insisté, "nous ne nous attendons pas à un retour de l'inflation sous-jacente (hors prix de l'alimentation et de l'énergie) sous les 2% cette année ou l'année prochaine, plutôt pour la suivante".

Durant la dernière réunion, mi-juin, la majorité des membres du FOMC ont estimé que les taux devraient être encore relevés par deux fois, a souligné M. Powell. "Nous pensons qu'il y aura encore un resserrement" de la politique monétaire, a relevé M. Powell, précisant qu'il n'a pas été décidé si ces hausses se réaliseront lors des deux prochaines réunions ou plus lissées dans le temps. "Je n'écarte pas la possibilité de hausse lors de deux réunions successives", a-t-il ajouté.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après une ouverture en baisse. Les investisseurs étaient notamment perturbés par la volonté de l'administration américaine de limiter, selon la presse, les exportations vers la Chine de puces dédiées à l'intelligence artificielle.

Le SMI a clôturé en hausse de 0,37% à 11'183,55 points, avec un plus haut à 11'242,53 points à l'ouverture et un plus bas à 11'167,64 points. Le SLI a gagné 0,62% à 1751,99 points et le SPI 0,47% à 14'728,40 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé, six reculé et Swisscom a fini stable.

Swiss Life (-4,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Nestlé (-0,9%), ainsi que Swatch et Zurich Insurance (chacun -0,8%). Swiss Re (-0,4%) et Novartis (-0,2%) sont les autres perdants.

Swiss Life, à l'instar d'autres assureurs, adaptera cette année la présentation de ses résultats aux normes IFRS. Les chiffres 2022 ont été ajustés pour en tenir compte, mais les nouvelles règles seront sans incidence sur les objectifs pour 2024.

Roche (+1,5%) a, au contraire, bien soutenu l'indice. Le laboratoire bâlois a reçu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) le feu vert pour commercialiser aux Etats-Unis des tests du liquide céphalo-rachidien afin de contribuer au diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Le podium du jour se compose de Straumann (+4,3%), VAT (+3,3%) et Partners Group (+2,9%).

Citigroup a relevé sa recommandation sur Partners Group à "buy" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours à 940 francs suisses, contre 890 francs suisses jusque-là. Les analystes s'attendent à ce que l'accent soit mis sur des thèmes tels que le financement et l'évolution des "performance fees" (revenus liés à la performance) lors de la présentation des résultats sur les actifs sous gestion du prestataire de services financiers à la mi-juillet.

Les bancaires Julius Bär (+1,3%) et UBS (+1,1%) ont fini dans le gros du peloton des gagnants.

Le rachat de Credit Suisse par UBS devrait déboucher sur une hécatombe pour l'effectif de la banque aux deux voiles, a indiqué mardi soir l'agence Bloomberg, qui a rapporté que quelques 35'000 postes pourraient passer à la trappe. La banque aux trois clés a par ailleurs nommé Daniele Brupbacher en charge de la stratégie du groupe bancaire à partir du 1er juillet. Le futur responsable oeuvre depuis 20 ans pour la banque, dont dix ans à la tête de la recherche sur les actions suisses.

Chez Kühne+Nagel (+0,8%), Horst Joachim Schacht, membre de la direction générale en charge de l'unité de fret maritime Sea Logistics, sera remplacé au 1er octobre par Michael Aldwell, après avoir oeuvré 26 ans pour le logisticien schwytzois. Par ailleurs, JPMorgan a réduit l'objectif de cours tout en confirmant "overweight". L'analyste a revu ses prévisions car les marges reculent plus fortement que prévu.

Sur le marché élargi, Cosmo (+2,0%) a annoncé que son partenaire de distribution Ferring avait décroché des autorités sanitaires japonaises (PMDA) une autorisation de mise sur le marché pour son médicament contre la colite ulcéreuse (CU) active, légère à modérée Cortiment (budesonid).

rp/al