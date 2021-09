Bourse Zurich: à reculons avant l'emploi aux USA

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses arrières vendredi dans les premiers échanges, avant de très attendues données officielles sur le marché de l'emploi au pays de l'oncle Sam en août. Sur la base de gains modestes, le S&P 500 ainsi que le Nasdaq ont poursuivi jeudi leur moisson de records.

"L'éventualité d'un resserrement monétaire par la Fed constitue bien sûr toujours le principal risque pour le rallye boursier. Et les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis aujourd'hui sont susceptibles de faire basculer les attentes (...) d'un côté comme de l'autre", note Ipek Oskardeskaya, de Swissquote.

De bonnes données traduiraient un robuste rétablissement économique, quand de mauvaises nouvelles plaideraient pour une prolongation des politiques monétaires accommodantes, résume l'analyste du courtier en ligne glandois.

A 09h10 le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 0,20% à 12'408,83 points, menaçant de s'enfoncer sous la barre symbolique des 12'400 points. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,27% à 2019,38 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,15% à 15'984,98 points. Sur les trente plus importantes valorisations, 19 reculaient, trois orbitaient autour du plot de départ et huit progressaient.

Swisscom et Adecco (+0,6% chacun) lançaient une échappée. Le géant bleu profitait de relèvements d'objectifs de cours, par Research Partners. Le béhémoth du placement de personnel semblait profiter d'un appel d'air avant l'emploi américain.

Le producteur d'accessoires et périphériques informatiques Logitech (+0,4%) complétait le podium provisoire, devant Alcon (+0,3%). Le colosse des produits et consommables ophtalmiques a vu son objectif relevé par Julius Bär.

L'opération de promotion annoncée par Novartis (inchangé) pour un anti-asmathique à un prochain congrès médical demeurait sans effet secondaire sur le cours. Le paquebot alimentaire Nestlé aussi restait à quai, quand le bon Roche s'enrobait de 0,2%, sans indication particulière.

Financières et valeurs du luxe pesaient sur l'ambiance. Julius Bär (-1,2%) héritait de la lanterne rouge, derrière Partners Group (-1,0%) et Richemont (-0,9%). Le chimiste de la construction Sika (-0,8%) s'intercalait derrière la porteur Swatch (-0,7%).

Les bancaires UBS (-0,7%) et Credit Suisse (-0,5%) n'en menaient pas large non plus.

