Bourse Zurich: accélération à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse accentuait encore la cadence mercredi en fin de matinée, après avoir déjà capitalisé dès les premiers échanges sur une bonne première séance de l'année. La place zurichoise, comme ses consoeurs européennes, restaient imperméables aux craintes de récession qui avaient lesté les indices aux Etats-Unis mardi.

Sous nos latitudes, l'inflation s'est atténuée en décembre, après deux mois de stagnation, pour s'établir à 2,8% comme sur l'ensemble de l'année. "En janvier sera appliqué le relèvement des tarifs d'approvisionnement en courant de 27% en moyenne, ce qui devrait relever le renchérissement au-dessus de la barre des 3%", prévient toutefois Alexander Koch, de Raiffeisen.

A 10h44, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,87% à 11'074,47 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,89% à 1696,11 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,86% à 14'166,37 points. Sur les trente valeurs vedettes, six reculaient et toutes les autres avançaient.

Credit Suisse (-0,2%) avait transmis la lanterne rouge au logisticien Kühne+Nagel. L'établissement aux deux voiles a confirmé la veille au soir un remaniement dans la direction de sa banque d'affaires. L'évolution contrastait avec celle des cours d'UBS (+0,6%) et de Julius Bär (+1,0).

Straumann et Alcon (-0,3% chacun), ainsi que VAT (-0,2%) et Partners Group (-0,1%) complétaient le grupetto. L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire a débauché chez Adecco un nouveau directeur financier temporaire.

Timides dans les premiers échanges, les poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,3%) et Novartis (+0,6%) prenaient du poil de la bête, quand le paquebot alimentaire Nestlé (+1,4%) maintenait un bon rythme de croisière.

Temenos (+2,7%) faisait fi d'une dégradation de son objectif de cours par JPMorgan et caracolait toujours en tête. L'analyste estime exagérée l'évaporation des attentes de ses confrères pour le développeur de logiciels bancaires ces derniers temps.

Sur le marché élargi, BKW s'offrait 5,7%, après avoir émis un avertissement positif sur résultats pour 2022.

Jungfraubahn (+4,3%) a vu sa fréquentation rebondir l'an dernier. Les skieurs se sont toutefois raréfiés sur le début de l'actuelle saison hivernale.

jh/ck/rq