Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse vendredi et terminer une semaine marquée par les résultats d'entreprises. En Suisse, ce sont surtout des entreprises du marché élargi comme AMS Osram et Ems Chemie qui vont retenir l'attention des investisseurs.

A New York, Wall Street a terminé de peu dans le vert jeudi, faisant du surplace toute la séance sans parvenir à franchir la barre symbolique et historique des 5000 points pour l'indice S&P 500, le plus représentatif du marché américain.

Très peu de données macroéconomiques sont attendues ce vendredi, avec seuls les chiffres définitifs de l'inflation en janvier en Allemagne.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin, les investisseurs se demandant de plus en plus si certains excès ne sont pas annonciateurs d'une prochaine correction sur les marchés", a averti John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire de marché.

A 08h04, l'indice vedette SMI s'apprêtait à démarrer la séance en repli de 0,27% à 11'108,74 points, après avoir fini la veille en baisse de 0,64%, selon les données avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär.

Nestlé (-1,1%) se présentait d'emblée dans le bas du tableau et pénalisait l'ensemble de l'indice. Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (-0,1%) et Roche (-0,1%) reculaient plus modestement.

Roche va couper dans ses effectifs et "moins de 340 personnes" seront concernées par des suppressions de postes dans l'unité Pharma Product Development.

Parmi les autres mouvements notables figurait Alcon (+0,7%), seule valeur vedette dans le vert.

En l'absence de nouvelles concernant les "blue chips", le intervenants se concentraient sur le marché élargi, où Ems Chemie (-1,6%) buvait la tasse. Le chimiste grison a souffert l'année dernière du ralentissement conjoncturel et de la force du franc. Autant les recettes que la rentabilité se sont contractées. Les actionnaires devront se contenter d'un dividende revu à la baisse.

AMS-Osram (+0,5%) était par contre recherché. Le géant austro-allemand des semi-conducteurs et capteurs optiques, coté à la Bourse suisse, a pourtant vu son résultat net plonger dans le rouge au quatrième trimestre 2023. La direction s'attend à une faiblesse persistante au premier semestre 2024, mais table sur une amélioration en seconde partie d'exercice.

al/jh