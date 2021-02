Bourse Zurich: accès de faiblesse en fin de séance pour le SMI

Zurich (awp) - La Bourse suisse a réussi à terminer la séance de mercredi dans le vert, après un accès de faiblesse qui a fait brièvement chuter l'indice vedette SMI en zone négative. Au terme d'une séance pauvre en impulsions, les investisseurs se préparaient à une salve de résultats jeudi avec notamment Zurich Insurance et Clariant.

"Les marchés actions poursuivent leur évolution en deux temps: à plein régime pour les valeurs technologiques et avec le frein à main serré pour les cycliques", ont commenté les analystes de CMC Markets dans une note. Selon ces derniers, les investisseurs évitent les titres qui pourraient bénéficier d'un rebond économique qui tarde à venir.

La Bourse de New York évoluait de manière mitigée, l'indice Dow Jones progressant modestement, alors que S&P 500 et Nasdaq reculaient en fin de matinée.

Sur la place zurichoise, le SMI a fini la séance en modeste hausse de 0,2% à 10'825,75 points, avec un plus bas à 10'774,94 points et un plus haut à 10'900,11 points. Le SLI a grignoté 0,08% à 1730,23 points et le SPI a pris 0,15% à 13'506,13 points.

Sonova (+1,4%) s'est hissé en tête du classement des valeurs vedettes, suivi par Lonza (+1,4%) et Zurich Insurance (+1,2%). L'assureur dévoilera jeudi ses résultats 2020, attendus en net repli au niveau de la rentabilité en raison des coûts liés à la pandémie de coronavirus. Lonza a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours.

Nestlé (+1,0%) suivait juste derrière, alors que les deux autres poids lourds Novartis (+0,3%) et Roche (-0,4%) ont pris des directions opposées. La filiale japonaise de Roche, Chugai, a bouclé le volet nippon d'une étude clinique avancée sur l'administration de l'anticorps monoclonal Actemra (tocilizumab) à des patients souffrant de pneumonie associée à la Covid-19. JPMorgan a par ailleurs abaissé l'objectif de cours de Roche.

Swisscom (-0,3%) a fini par inverser la tendance positive enregistrée pendant la séance. L'opérateur a acquis Webtiser, spécialisée dans l'e-commerce, pour compléter son offre dans ce secteur. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été dévoilés.

AMS (-2,7%), Kühne+Nagel (-1,5%) et Temenos (-1,1%) ont fini au fond du tableau. Le fabricant autrichien de capteurs a publié mardi des ventes annuelles en forte hausse de 86% à 4,17 milliards de dollars et une perte nette de 104 millions, contre un bénéfice net de 357 millions en 2019.

Du côté du marché élargi, Relief Therapeutics (+5,8%) a rattrapé une partie de sa dégringolade de la veille.

Basilea a nettement progressé (+4,4%), après avoir confirmé la tolérabilité et l'efficacité de son traitement derazantinib, actuellement en phase 2 de l'étude clinique Fides-01. Ce médicament dispose de capacités anti-angiogenèse qui permettent de traiter les cancers présentant une mutation FGFR.

Leclanché (+2,4%) a également été recherché. Le groupe vaudois va fournir au slovaque Energodata un logiciel propriétaire de gestion de l'énergie ainsi qu'un système de stockage par batterie, pour un montant non dévoilé.

