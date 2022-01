Bourse Zurich: accès de panique au lendemain de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait l'eau de toutes parts jeudi dans les premiers échanges, au lendemain de la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis. La banque centrale de la première économie de la planète a confirmé son intention de s'attaquer à l'inflation en relevant son taux directeur plut tôt et plus souvent que prévu.

Dans un commentaire matinal, Jeffrey Halley, pour Oanda, rappelle que le président de l'institution Jerome Powell avait livré l'exact même message à l'issue du dernier conclave déjà. "L'unique surprise, si on peut l'appeler ainsi, est que certains membres de la Fed estiment que l'établissement devrait commencer à réduire son bilan rapidement après la première hausse de taux", note l'analyste du courtier en ligne.

"Nous entrons dans une période où les bonnes données conjoncturelles sont mauvaises, car elles alimentent les 'faucons' de la Fed, et où les mauvaises nouvelles sont mauvaises, car elles ne peuvent alimenter les 'colombes' de la Fed", note de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les indices à New York ont décroché mercredi soir, le Dow Jones abandonnant plus de 1% et le Nasdaq à forte coloration technologique plus de 3%.

L'accélération de l'activité dans les services en Chine ou le rebond des commandes industrielles allemandes en novembre passaient dans ce contexte en arrière-plan.

A 09h12, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 1,18% à 12'753,79 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,33% à 2051,76 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,25% à 16'259,95 points. Sur les trente plus grosses valorisations, seules Swiss Re (+0,1%) et Julius Bär (+0,03%) se maintenaient péniblement à flot.

Novartis (-0,2%) limitait les dégâts, après avoir annoncé la sous-traitance au laboratoire américain Alnylam de la découverte de traitements potentiels pour offrir une alternative à la transplantation de foie. Son voisin et concurrent Roche décrochait déjà de 1,0%, tandis que le paquebot alimentaire Nestlé lâchait 1,2%.

La lanterne rouge du moment revenait toutefois à Logitech (-3,2%), sans indications particulière.

Les valeurs du luxe également étaient à la peine, Richemont perdant 2,8% et la porteur Swatch 2,1%.

Sur le marché élargi, l'assureur Baloise (-0,3%) a fait part d'un cancer dont souffre son directeur général Gert de Winter, qui transmet temporairement la responsabilité opérationnelle à Michael Müller, directeur pour le marché suisse.

Le laboratoire genevois Obseva (+2,0%) revendique des données cliniques positives sur un traitement expérimental dans le domaine de l'endométriose.

jh/fr/rq