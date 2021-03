Bourse Zurich: après avoir hésité, le SMI termine bien calé dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Le SMI, qui avait oscillé autour de l'équilibre jusqu'en début d'après-midi, a gagné en élan par la suite, inscrivant son plus haut du jour en fin d'après-midi, il s'est approché à moins de 20 points des 11'000 points. Credit Suisse a retenu l'attention après les nouveaux remous autour de l'affaire Greensill.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, alors que les taux obligataires atteignaient un plus haut de 14 mois.

"Bien que la Réserve fédérale ait indiqué mercredi que les taux resteraient probablement intacts jusqu'en 2023, les marchés flanchent en début de séance tandis que les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans atteignent un pic depuis 14 mois", ont relevé les analystes de Schwab.

Ces taux, qui influencent ceux des crédits aux entreprises et immobiliers, dépassaient 1,74% jeudi à l'ouverture de Wall Street, un sommet depuis janvier 2020. "Il y a des craintes que la Fed ne perde le contrôle de la courbe des taux et ce sont les valeurs des technologies de l'information et les actions axées sur la croissance qui subissent la pression à la vente", ont ajouté les experts de Schwab.

Le SMI a fini sur un gain de 0,47% à 10'973,76 points, avec un plus haut à 10'983,23 et un plus bas à 10'896,41. Le SLI a pris 0,86% à 1779,26 points et le SPI 0,91% à 13'866,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, 5 reculé et Temenos a fini stable.

Les bancaires UBS (+4,0%) et Julius Bär (+3,5%) se partagent le podium avec Kühne+Nagel (+3,5%) Credit Suisse (+2,5%) a fortement progressé aussi.

La banque aux deux voiles, emmêlée dans l'affaire Greensill, doit renforcer ses fonds propres sur demande de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), a-t-elle indiqué dans son rapport annuel. Un porte-parole de la Finma a précisé à AWP que la banque devait constituer un "deuxième pilier". L'institut a par ailleurs averti qu'il pourrait devoir faire face à des charges et subir une perte non précisée dans le cadre de cette affaire.

Dans le sillage des exportations horlogères relativement stables en février, Richemont (+2,6%) a échoué au pied du podium. Swatch (+0,4%) est resté un peu en retrait. Dans le cadre de sa conférence de bilan, l'horloger biennois a indiqué observer un certain rétablissement dans les pays qui ont assoupli les mesures liées à la pandémie. L'absence de touristes continue cependant à peser sur la marche des affaires.

Traité hors dividende de 9,10 francs suisses, le bon de jouissance Roche (-1,5% ou 4,55 francs suisses) a fini avec la lanterne rouge, derrière Clariant (-1,3%) et Givaudan (-1,0%). Geberit et SGS (chacun -1,6%) ont aussi reculé.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,4%) et Nestlé (+0,2%) sont restés proches de l'équilibre. Filiale du géant veveysan, le producteur de café en capsules Nespresso a annoncé son intention d'investir 117 millions de francs suisses dans l'extension des capacités de production de son site d'Avenches, afin de répondre à la demande croissante et soutenir le développement des activités à l'international.

Sur le marché élargi, la banque en ligne Swissquote (+6,5%) a multiplié par deux son bénéfice net et va en faire profiter ses actionnaires.

Le spécialiste fribourgeois des rayons x et fréquences radio Comet (+2,7%) a confirmé sa solide progression l'année dernière. Le dividende a du coup été relevé et la direction a dessiné des perspectives ambitieuses pour le nouvel exercice.

L'opérateur de réseau social élitiste Asmallworld (+0,9%) a vu son bénéfice net amputé de moitié en 2020, à 656'100 francs suisses, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe zurichois espère enregistrer une légère amélioration de ses résultats en 2021

Metall Zug (+0,3%) a affiché une résistance insoupçonnée à la crise sanitaire. Son bénéfice a chuté de moitié au terme de l'exercice 2020, mais a fait mieux que prévu par le consensus des analystes interrogés par AWP. Le dividende proposé restera inchangé par rapport à 2019.

Sous l'effet d'acquisitions, le grossiste thurgovien en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose (-12,6%) a comme attendu essuyé une perte nette de 135,64 millions de francs suisses, contre un débours de 52,38 millions en 2019. Le retour à la rentabilité est désormais reporté à fin 2022, au plus tôt.

La banque zougoise Valartis (-3,6%) a lancé un avertissement sur pertes pour l'année dernière, invoquant une dépréciation de ses investissements en roubles et en dollars.

Von Roll (-2,6%) a enregistré une perte nette en 2020, sur fond de chute de la demande, affectée par la pandémie de coronavirus. Pour 2021, le groupe compte sur un effet de rattrapage, ayant connu un rebond des entrées de commandes en début d'année.

rp/nj