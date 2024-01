Zurich (awp) - Après un démarrage hésitant, la Bourse suisse se reprenait mardi à l'approche de la mi-journée. Alors que la saison des résultats se poursuit, les marchés ont déjà leur regard braqué sur la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui débute ce jour pour s'achever mercredi.

"Place maintenant à la publication des sociétés américaines et à la réunion de la Fed demain soir où Jerome Powell pourrait adopter un ton beaucoup plus 'hawkish' (faucon) que prévu", résume John Plassard de Mirabaud Banque. Si la semaine promet de se révéler riche en publications de résultats d'entreprises de premier plan, dont notamment Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, AMD, Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Mastercard, Merck & Co, Pfizer, General Motors, Novo Nordisk ou encore Starbucks, l'esprit des investisseurs est déjà braqué sur la réunion de la Fed.

"Les projections de décembre indiquaient que le taux directeur réel resterait légèrement supérieur à 2% cette année, qu'il avoisinerait 1,5 % en 2025 et qu'il s'établirait ensuite à un niveau proche de la neutralité en 2026", poursuit M. Plassard.

Bien que la Fed soit disposée à discuter de réductions de taux pour 2024, il est peu probable que l'institution monétaire donne une indication sur une première baisse de taux en mars prochain. Les minutes de décembre suggèrent que les risques de hausse de l'inflation ont "diminué", mais qu'un certain risque d'inflation persistante subsiste, en particulier dans les secteurs du logement et des services non résidentiels. Compte tenu de la solidité des données récentes concernant le marché du travail, la demande des consommateurs et le marché du logement, les perspectives d'inflation à court terme soutiennent une approche graduelle, ajoute l'expert.

Du côté des données macroéconomiques du jour, le PIB français est resté stable au quatrième trimestre 2023 et a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année, après 2,5% en 2022. Celui de L'Italie a crû de 0,7% en 2023. L'environnement de hausse des taux d'intérêt a freiné la demande intérieure. En revanche, la production allemande a enregistré un recul de 0,3% au quatrième trimestre 2023, un repli qui confirme la faiblesse de la première économie européenne dont l'industrie et les exportations tournent au ralenti. Les investisseurs analyseront encore le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en janvier.

Les échanges commerciaux de la Suisse se sont amenuisés dans les deux sens du trafic l'an dernier. Les exportations ont reculé de 1,2% en termes nominaux - soit non corrigé des variations de prix - pour un total de 274,3 milliards de francs suisses. Les exportations horlogères helvétiques ont cependant signé un nouveau record en 2023, bondissant de 7,6% sur un an pour atteindre une valeur totale de 26,7 milliards de francs suisses.

Après avoir entamé la séance sur un infime gain de 0,07%, le SMI a perdu pied dans les premiers échanges, plongeant dans le rouge, avant de se reprendre. Peu avant 11h00, l'indice phare notait à 11'457,56 points, soit une hausse de 0,24%. Le SLI se montrait lui plus vaillant, progressant de 0,31% à 1826,44 points, alors que l'indicateur élargi SPI prenait 0,24% à 14'914,76 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, onze perdaient du terrain, les dix-neuf autres en gagnant. Deux des trois poids lourds de la cote, les pharmas Novartis (+0,3%) et le bon Roche (+0,4%) soutenaient les indices, alors que Nestlé (-0,4%) flanchait.

En bas de tableau, Givaudan (-0,9%), qui avait repris la lanterne rouge à Zurich Insurance (-0,5%), pointait derrière SIG Group (-0,8%), Logitech (-0,7%), Lonza (-0,6%) et Sandoz (-0,5%). L'assureur zurichois a annoncé avoir échoué à vendre un portefeuille d'affaires vie en Allemagne à Viridium Group, sans s'attarder sur les raisons de l'échec.

En haut de tableau, Alcon (2,5%) conservait son premier rang, devant Partners Group (+1,9%) et Swiss Life (+1,2%). Berenberg a relevé l'objectif de cours de l'assureur-vie zurichois et numéro un helvétique de la prévoyance professionnelle à 685 francs suisses, contre 621 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à l'achat.

Swatch Group (+1,0%) et Richemont (+0,7%) bénéficiaient de la solide performance des exportations horlogères helvétiques l'an dernier.

Sur le marché élargi, Bucher Industries reculait de 0,3%. Le constructeur zurichois de machines agricoles et de véhicules utilitaires a souffert du ralentissement conjoncturel et d'une baisse de la demande l'an dernier. Les ventes nettes du groupe ont fléchi de 0,6% à 3,6 milliards de francs suisses. Les entrées de commandes se sont contractées de 17,8% à 3,2 milliards.

