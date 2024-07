Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative lundi. Le SMI a évolué en vert jusqu'en début d'après-midi, inscrivant un nouveau plus haut de l'année au-dessus des 12'400 points. Il a par la suite vu fondre ses gains et est repassé au rouge et sous la barre des 12'300 points finissant quasi à son plus bas du jour. Les valeurs du luxe ont peiné après que Swatch Group a dévoilé ses ventes au 1er semestre.

A New York, Wall Street gagnait du terrain après la tentative d'attentat contre l'ex-président et candidat républicain Donald Trump.

L'attentat auquel a réchappé Donald Trump samedi lors d'un meeting en Pennsylvanie, "n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important enraciné dans la spéculation selon laquelle l'échec de la tentative d'assassinat a augmenté les chances de réélection" du candidat républicain, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"L'ancien président est considéré par beaucoup comme un candidat plus favorable au marché, en partie en raison de ses efforts en faveur de la déréglementation et d'une baisse du taux d'imposition des sociétés", a ajouté l'analyste.

Sur le front macroéconomique, on se concentrera mercredi sur les chiffres de l'inflation en juin dans la zone euro et jeudi sur les décisions de politique monétaire de la BCE.

"On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle baisse des taux" de la part de l'institut francfortois, a expliqué Frank Sohlleder, d'Activtrades. Les investisseurs seront toutefois attentifs aux formulations de la présidente de la gardienne de l'euro Christine Lagarde, et notamment si "un ton plus décontracté" sera employé, "alors que l'inflation recule nettement dans la zone euro".

Le SMI a terminé en repli de 0,69% à 12'279,86 points, avec un plus bas à 12'279,21 et un plus haut à 12'434,03 (nouveau plus haut de l'année). Le SLI a cédé 0,86% à 1985,46 points et le SPI 0,76% à 16'291,35 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 9 avancé.

Swatch (-9,8%) a terminé lanterne rouge, derrière son concurrent genevois Richemont (-4,2%) et Sandoz (-2,1%).

Le géant horloger biennois a vu ses ventes chuter sur les six premiers mois de l'année de 14,3% sur un an à 3,45 milliards de francs suisses et le bénéfice net fondre de 72% à 136 millions. Son patron Nick Hayek s'est dit surpris, auprès d'AWP, par la forte baisse de la demande en produits de luxe en Chine, ainsi qu'à Hong Kong et Macao.

Richemont présente mardi ses recettes entre avril et fin juin. Les analystes interrogés par AWP tablent sur des ventes quasiment stables à 5,3 milliards d'euros.

Le valdo-californien Logitech (-0,1%) s'est vu interdire temporairement de convoquer son assemblée générale par le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Cette mesure fait suite à une requête auprès de la justice du cofondateur de l'entreprise, Daniel Borel, qui entend présenter un candidat alternatif à la présidence du conseil d'administration. Une audience aura lieu le 18 juillet.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (-1,0%) ne va pas vendre ses activités agronomiques Crop Science au français Eurofins Scientific, comme initialement annoncé en décembre 2023. "Toutes les conditions nécessaires à la finalisation (de la vente) n'ont pas été remplies", selon le groupe genevois.

Les deux titres Roche (bon +1,5%, porteur +1,2%) ont fini en tête du petit groupe de gagnants, devant VAT Group (+0,9%).

Le géant pharma bâlois a obtenu le feu vert de l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic pour le traitement ophtalmologique Vabysmo (faricimab), contre l'occlusion veineuse rétinienne (OVR), sa troisième indication validée.

Les deux autres poids lourds Novartis (-1,0%) et Nestlé (-1,6%) ont pesé sur l'indice. Novartis doit dévoiler ses performances au 2ème trimestre jeudi. La majorité des analystes estiment que l'entreprise a réalisé un trimestre si solide qu'elle va à nouveau relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Sur le marché élargi, le boulanger industriel Aryzta (-0,9%) a désigné Michael Schai pour piloter sa direction générale à compter de janvier 2025. Son entrée en fonction mettra un terme à quatre ans de double mandat pour Urs Jordi à la tête de l'exécutif comme du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de la société de participations Youngtimers (+36,6%) a approuvé la proposition de racheter la totalité du gestionnaire d'actifs luxembourgeois C Capital Acquisition. L'acquisition approuvée par les actionnaires, l'entreprise bâloise sera renommée en C Capital AG et restera domiciliée en Suisse.

rp/ck