Bourse Zurich: après un plongeon sous 11'400 points, le SMI se reprend

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini dans le rouge mercredi, mais nettement au-dessus des plus bas du jour. Le SMI, qui avait momentanément plongé sous la barre des 11'400 points peu avant midi, s'est bien repris par la suite et a terminé largement au-dessus de celle des 11'500 points, grâce notamment à son poids lourd Roche.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée. Les investisseurs étaient inquiets de l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette au Congrès et de la persistance de l'inflation. Cette inquiétude se reflétait notamment dans la hausse du taux US à 10 ans, remonté à 1,57%, niveau plus atteint depuis mi-juin, avant de redescendre à 1,51%.

"On se rend compte que les résultats du troisième trimestre vont beaucoup être influencés par l'inflation (et) les problèmes de chaînes d'approvisionnement", a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. "Ça, c'est déjà dans les cours, sauf que ça va influencer énormément aussi les +guidances+ (prévisions) et c'est mauvais pour le marché", a-t-il ajouté.

En Suisse, le KOF a sensiblement abaissé ses prévisions du PIB Suisse pour 2021, les ramenant à 3,2% contre 4,0% précédemment. Pour l'année prochaine, ces estimations sont revues à la hausse à 3,6% de 2,8%. Les difficultés d'approvisionnement ralentissent la reprise économique, a commenté l'institut. Si la situation n'a pas "fondamentalement changé" par rapport au mois de juin, les perspectives de croissance pour l'année en cours ont toutefois été revues à la baisse. La reprise se trouve ainsi "partiellement reportée" à 2022.

Le SMI a fini en recul de 0,15% à 11'569,39 points, avec un plus bas à 11'381,74 points et un plus haut à 11'577,81 points. Le SLI a cédé 0,36% à 1868,41 points et le SPI 0,30% à 14'920,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé, cinq avancé et Nestlé et Geberit ont fini stables.

Le petit groupe des gagnants se compose de Partners Group et Sika (chacun +1,3%), Givaudan (+1,1%), Roche (+0,9%) et Lonza (+0,2%).

Partners Group a profité d'un relèvement de recommandation à "add" de "reduce" par Baader Helvea, sans changement de l'objectif de cours. L'analyste a pris en compte la récente baisse du cours. La société de capital-investissement devrait encore profiter d'une forte demande à moyen et long termes selon l'expert qui attend une marge Ebitda de 60% dans un futur proche grâce à une gestion des coûts prudente.

Givaudan dévoilera ses chiffres d'affaires sur neuf mois mardi prochain.

Novartis (-0,6%) est resté scotché dans le rouge. La filiale canadienne de ce dernier a conclu un partenariat avec le canadien Innodem Neurosciences pour mener des études cliniques sur la sclérose en plaques.

A l'autre bout du tableau, AMS (-2,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Temenos (-2,4%) et Richemont et Swatch (chacun -2,0%).

Le Tribunal administratif fédéral a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées par la Commission de la concurrence à l'encontre de Swisscom (-1,3%) dans le cadre de son enquête sur la légalité de la stratégie de l'entreprise en termes de déploiement de la fibre optique. Le géant des télécoms devra suivre des standards décidés préalablement. Un recours est possible.

Les bancaires Julius Bär (-1,0%), Credit Suisse (-1,1%) et UBS (-1,3% )ont plus ou moins nettement sous-performé l'indice.

Sur le marché élargi, Bâloise (-0,8%) a annoncé l'arrivée en Suisse du service de location de véhicules entre particuliers Gomore. La jeune pousse danoise, dans laquelle le groupe rhénan a investi en avril dernier, débutera ses activités helvétiques dans les villes de Zurich et Bâle.

Organisé par MCH (-0,4%), le salon horloger Baselworld perd deux nouveaux exposants, le japonais Grand Seiko et le fabricant de montres bâlois Oris ayant opté pour le concurrent genevois Watch and Wonders. Les marques horlogères Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard, Tudor, ainsi que Hublot, Zenith et TAG Heuer avaient précédé Grand Seiko et Oris en choisissant de présenter leurs dernières créations au salon genevois qui se tiendra du 30 mars au 5 avril 2022.

Relief Therapeutics (+1,3%) et son partenaire Acer Therapeutics ont déposé une demande d'homologation pour leur produit Acer-001 auprès de l'autorité sanitaire américaine (FDA), dans l'indication contre le traitement des troubles du cycle de l'urée.

