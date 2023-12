Zurich (awp) - Après avoir entamé mercredi la séance du bon pied, la Bourse suisse passait rapidement en zone négative, alors que Wall Street a clôturé en ordre dispersé la veille. Face à un flux de nouvelles d'entreprises modeste ce mercredi, les investisseurs se montraient hésitants, même si la plupart semblent convaincus que la banque centrale américaine (Fed) desserrera l'étau monétaire au cours des premiers mois de l'an prochain.

"La publication d'une nouvelle dégradation du tissu économique américain (une baisse des ouvertures de postes selon l'emploi Jolts)... laisse de plus en plus penser que la Fed baissera ses taux lors du premier trimestre 2024", observe ainsi John Plassard de Mirabaud Banque. Les principaux indices américains ont fini de manière mitigée avec d'un côté la baisse du Dow Jones (plombé par Goldman Sachs, Procter & Gamble et Disney, notamment) et d'un autre la hausse du Nasdaq (grâce à la baisse des rendements des bons du Trésor) suite à publication du rapport Jolts.

Ce mercredi, les investisseurs se concentreront sur les ventes au détail en octobre dans la zone euro ainsi que la balance commerciale des Etats-Unis en octobre.

Après avoir débuté la séance sur une hausse de 0,17%, le SMI passait dès les premiers échanges dans le rouge, tout en limitant ses pertes. Après un peu plus d'un quart d'heure de négoce, l'indice phare notait à 10,958,11 points, soit une infime repli de 0,08%. Aussi hésitant quant à la direction à prendre, le SLI gagnait lui 0,07% à 1725,9 points, quand l'indicateur élargi se montrait moins solide, abandonnant 0,18%à 14'310,54 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, onze cédaient du terrain et dix-huit en gagnaient, alors que l'assureur Zurich Insurance faisait du surplace.

En haut de tableau, Givaudan (+1,1%) partageait la première position avec VAT Group (+1,1%) et Partners Group (+1,1%). UBS pointait au 4e rang, devant Geberit (+0,7%) et le poids lourd Novartis (+0,7%).

L'autorité sanitaire américaine (Food and Drug Administration FDA) a autorisé le géant pharmaceutique bâlois à commercialiser Fabhalta (iptacopan), un traitement oral destiné aux adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), une grave maladie chronique et rare du sang.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché, Nestlé (-1,1%) et Roche (bon de jouissance -0,8%% et action au porteur -0,7%). Elles devançaient la lanterne rouge Sandoz (-2%). Swatch Group (-0,4%) figurait aussi parmi les premiers perdants du jour, alors que son concurrent genevois dans le luxe Richemont grappillait 0,3%. Les assureurs peinaient également, Swiss Life lâchant 0,6%), Swiss Re 0,4% et Zurich Insurance 0,1%).

Du côté du marché élargi, Clariant perdait 1,1%. Le chimiste de spécialités rhénan a décidé de fermer son usine roumaine de production de bioéthanol Sunliquid, mise en service au printemps 2022 et qui a déjà généré pour plusieurs centaines de millions de francs suisses de correctifs de valeur depuis. La décision entraînera un nouvel amortissement de l'ordre de 110 millions et la société a prévu de provisionner entre 60 et 90 millions sur le trimestre en cours pour la restructuration.

Dormakaba (-2,1%) était aussi dans le dur, le titre du spécialiste zurichois des accès sécurisant cédant 1,4%, alors que Jefferies a abaissé la recommandation du titre à "hold", contre "buy" précédemment et ramené l'objectif de cours à 500 francs suisses, contre 550 francs suisses.

Mais la palme en matière de repli revenait à Ascom (-21%). Le fournisseur de solutions de communication en milieu hospitalier a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023.

Pierer Mobility (-5%) a fait part mardi après la clôture du marché d'un recentrage de ses activités impliquant la vente de certaines marques. Le fabricant autrichien de deux-roues motorisés a revu ses prévisions de résultats à la baisse pour 2023 et 2024 compte tenu du contexte économique difficile.

L'équipementier de la construction Arbonia (-1,1%) anticipe un tassement de son chiffre d'affaires en 2023 mais confirme ses prévisions à l'horizon 2026. L'environnement conjoncturel devrait rester difficile en 2024, avertit l'entreprise thurgovienne en amont de sa journée des investisseurs.

Doc Morris décollait de 8,8%, Stifel ayant repris la couverture de l'apothicaire en ligne thurgovien avec la recommandation "buy" et un objectif de cours à 90 francs suisses. L'introduction systématique de la prescription électronique en Allemagne à partir de 2024 représente une importante opportunité de croissance pour le groupe.

vj/jh