Bourse Zurich: attentiste avant l'emploi aux USA

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mollement vers une ouverture dans le vert vendredi, avant de très attendues données officielles sur le marché de l'emploi au pays de l'oncle Sam.

"L'éventualité d'un resserrenent monétaire par la Fed constitue bien sûr toujours le principal risque pour le rallye boursier. Et les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis aujourd'hui sont susceptibles de faire basculer les attentes (...) d'un côté comme de l'autre", note Ipek Pskadeskaya, de Swissquote.

De bonnes données traduiraient un robuste rétablissement économique, quand de mauvaises nouvelles plaideraient pour une prolongation des politiques monétaires accomodantes. "Dans les deux cas, les places actions devraient s'attaquer au gravissement de nouveaux sommets", anticipe l'analyste du courtier en ligne glandois.

A 08h10, le préSMI extrapolé par Julius Bär s'enrobait de 0,11% à 12'446,17 points, dans un front vert uni à défaut d'être vif.

Alcon et Swisscom (+0,6% chacun) sortaient du lot, les 18 autres valeurs de l'indice phare de la place zurichoise grappillant 0,1%. Le béhémoth genevo-texan comme le géant bleu profitaient de relèvements d'objectifs de cours, par respectivement Julius Bär et Research Partners. Les recommandations par contre restent neutres dans les deux cas.

L'opération de promotion annoncée par Novartis pour un anti-asmathique à un prochain congrès médical demeurait ainsi sans effet secondaire sur le cours avant-Bourse.

Sur le marché élargi, Tecan abandonnait 4,4%, dans le sillage d'une augmentation de capital déstinée à financer le rachat de son homologue américain Paramit.

Le transformateur cacaotier Barry Callebaut (+0,1%) a finalisé l'ingestion du belge Europe Chocolate Compagny.

Le laboratoire rhénan Idorsia (-0,4%) a vu son objectif de cours raboté par Vontobel.

Le bon Schindler (-0,9%) reculait également, sans indication particulière.

Berenberg a multiplié par plus de deux son objectif de cours pour le producteur d'attaches métalliques SFS (+0,6%), campant sur sa recommandation de vente.

L'organisateur de foires et salons MCH et la société imnobilière Plazza (non référencés) ont levé le voile sur leurs performances semestrielles respectives.

jh/buc