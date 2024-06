Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert autour de l'équilibre lundi matin, dans un marché en manque d'impulsion. Les investisseurs se tournaient déjà vers les données macroéconomiques attendues cette semaine aux Etats-Unis et surtout le premier tour des élections législatives en France où se dessine une confrontation entre le parti nationaliste Rassemblement national et l'alliance de gauche du Nouveau front populaire.

Vendredi soir, la Bourse de New York a terminé en ordre dispersé dans un marché sans entrain, les investisseurs se montrant prudents au terme d'une semaine tronquée et marquée par de nouveaux records.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin, les investisseurs étant préoccupés par un seul évènement: le 1er tour des élections législatives en France qui se dérouleront le weekend prochain", a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Mais jeudi déjà, les intervenants vont scruter de près le premier débat entre le candidat républicain Donald Trump et le président sortant démocrate Joe Biden en prévision de l'élection présidentielle en novembre aux Etats-Unis.

"Faible début de semaine, après une séance morose vendredi en Europe et aux Etats-Unis", a pour sa part estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. Les Etats-Unis vont dévoiler jeudi les données sur le produit intérieur brut au 1er trimestre qui devrait être revu en légère hausse de 1,3% à 1,4%, après 3,4% au 4e trimestre 2023. Vendredi, les investisseurs se focaliseront sur l'inflation (PCE) en mai, a-t-elle énuméré.

A la Bourse suisse vers 09h20, l'indice vedette SMI progressait de 0,04% à 12'017,30 points, après avoir clôturé vendredi en repli de 0,95%. Le SLI cédait par contre 0,17% à 1939,96 points, tandis que le SPI perdait 0,07% à 15'958,04 points.

La majorité des valeurs vedettes reculait, à l'exception des poids lourds Nestlé (+0,5%) et Novartis (+0,6%), ainsi que de Holcim (+0,4%).

Roche (bon et porteur +0,1%) soutenait aussi le marché. Le laboratoire a fait un pas vers une homologation dans l'Union européenne du traitement de la myopathie de Duchenne (MD) Elevidys de son partenaire massachussetais Sarepta Therapeutics. L'Agence européenne des médicaments (EMA) accepte de se pencher sur le dossier, nonobstant l'échec d'une étude clinique annoncé fin octobre dernier. La multinationale rhénane a également annoncé le lancement de deux nouveaux dispositifs d'analyse pour sa gamme de tests Cobas, le c 703 et l'ISE neo analytical, destinés à améliorer l'automatisation des procédures et à augmenter la capacité d'analyse des terminaux du groupe.

Les plus grandes pertes étaient enregistrées par Schindler (-1,1%), Lindt (-1,0%) et VAT Group (-0,8%).

Alcon (-0,3%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse. Le géant ophtalmique a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) un feu vert à l'implantation sur l'humain de deux versions mises à jour de dispositifs chirurgicaux. Ces deux produits, le Vitreoretinal Cataract System et le Cataract System, doivent devenir dès l'an prochain les premiers représentants de la nouvelle gamme Unity du groupe genevo-texan.

Sur le marché élargi, AMS-Osram (-1,9%) était pénalisé par un abaissement d'objectif de cours par Barclays.

Flughafen Zürich (-0,2%) a annoncé que les travaux de construction du son plus grand projet à l'étranger, dans l'agglomération de Delhi, ont pris du retard. La mise en service de l'aéroport international de Noida est désormais prévue pour fin avril 2025, contre fin 2024 auparavant.

Baloise (-0,6%) a levé 55 millions d'euros pour un fonds d'investissement.

Swiss Steel (-2,9%) a nommé Thomas Löhr en tant que nouveau directeur financier et membre de la direction générale du groupe.

al/jh