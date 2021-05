Bourse Zurich: bonne humeur palpable après la pause de l'Ascension

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait continuer vendredi sur la tendance favorable qui avait prévalu mercredi, juste avant le férié de l'Ascension. La place zurichoise devrait ainsi surfer sur la vague verte ayant déferlé sur Wall Street jeudi, la veille d'une journée "de pont" où les nouvelles s'annoncent très rares.

Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains alimentés par un rebond technique et une chasse aux bonnes affaires, indique John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal.

En termes de données macroéconomiques, les investisseurs se tourneront du côté des Etats-Unis, où les ventes au détail et la production industrielle pour le mois d'avril seront dévoilées.

A 8h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,25% à 11'061,88 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Mis à part la porteur Swatch (-0,9%), traitée hors dividende de 3,50 francs suisses, et Alcon (-0,2%), toutes les valeurs vedettes progressaient.

En tête, Zurich Insurance (+0,6%) a bénéficié d'un relèvement de l'objectif de cours de Credit Suisse, dont les analystes sont plutôt optimistes sur le niveau des primes attendu en 2021.

Barclays a relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+1,1%), soulignant le potentiel que représente la reprise d'Apex pour le développement en Asie. Entre 2022 et 2025, le résultat opérationnel (Ebit) devrait bondir de 15%, affirme le géant bancaire britannique.

ABB, Credit Suisse ou encore Adecco sortaient du lot avec une hausse de 0,4%. Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche grappillaient 0,2%.

Sur le marché élargi, Elma (pas de cours) s'attend à plus que doubler son bénéfice net semestriel, grâce à un début d'année en fanfare. Le producteur zurichois de boîtiers et composants a vu ses recettes aux Etats-Unis bondir de 25% entre janvier et avril, tandis que la croissance a atteint 15% en Asie. Elma va profiter d'un effet de base favorable, le groupe ayant pâti de reports de projets lors de l'éclatement de la pandémie en 2020.

Stadler Rail (+0,2%) compte rattraper le retard causé par la pandémie de coronavirus d'ici la fin de l'année. Le groupe a déjà signé des contrats pour un volume de plus de 16 milliards de francs suisses depuis le début de l'année, a rappelé le président, actionnaire principal et accessoirement directeur général intérimaire, Peter Spühler dans les colonnes du St. Galler Tagblatt.

Rieter (+2,7%) a témoigné mercredi soir d'une reprise de la demande. Le fabricant de machines textile a enregistré des commandes pour près de 300 millions de francs suisses. Sur l'ensemble du 1er semestre, il table sur des entrées de commandes d'environ 800 millions.

Flughafen Zurich (+0,2%) commence à remonter la pente, son trafic passagers ayant été multiplié par douze en avril, selon les indications fournies mercredi soir. Cette envolée reste cependant à relativiser, car elle intervient après la dégringolade d'avril 2020, au moment où le trafic aérien se voyait amputé de l'essentiel de son activité. Les chiffres d'avant-pandémie sont encore très loin.

La société brésilienne G2D Investments, l'une entreprises en portefeuille de Spice Private Equity (pas de cours), a été cotée à la Bourse des Bermudes, ce qui lui a permis de lever 260 millions de reais (44,3 millions de francs suisses), hors option de surallocation.

Highlight Event and Entertainment (non référencé) a vu ses résultats baisser en 2020, en raison du coronavirus.

fr/lk