Bourse Zurich: bouffée d'optimisme, le SMI repasse les 11'700 points

Zurich (awp) - L'optimisme est de retour sur le marché suisse. Les indices ont terminé largement dans le vert jeudi. Le SMI a ouvert en hausse d'une bonne centaine de points par rapport à la clôture de la veille. En matinée, il a oscillé autour des 11'700 points, pour s'installer largement au-dessus de ce niveau dans l'après-midi et terminer près du plus haut du jour.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, soutenue par l'annonce d'un répit dans le psychodrame de la dette au Congrès ainsi qu'à un repli des cours de l'énergie.

Pour Karl Haeling, de la banque LBBW, le marché profitait d'une accalmie sur le marché de l'énergie, avec notamment un prix du pétrole qui se stabilisait en deçà des sommets du début de semaine. Il se satisfaisait aussi de la perspective d'un accord entre républicains et démocrates au Sénat sur un report de la date limite pour relever le plafond de la dette.

L'élan pourrait ne pas être suffisant pour maintenir les indices dans le vert toute la séance. "Avec le rapport sur l'emploi demain, beaucoup de gens vont être réticents à reprendre des positions", a anticipé M. Haeling.

En Suisse, le taux de chômage a diminué en septembre pour s'établir à 2,6%, contre 2,7% en août. Le chômage partiel a fortement reculé en juillet: les réductions de l'horaire de travail ont touché 67'807 personnes, un chiffre en baisse de presque 60% sur un mois.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,68% à 11'763,64 points, avec un plus haut à 11'771,71 points et un plus bas à 11'677,94. Le SLI a avancé de 1,79% à 1901,77 points et le SPI de 1,50% à 15'144,13 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Lonza (-0,4%) et Swisscom (-0,3%) ont fini en rouge.

Lonza va renforcer son laboratoire de Singapour, créant 70 nouveaux postes dans les activités de recherche sur les mammifères. L'investissement, non chiffré, va permettre d'accroître les capacités dans la culture cellulaire, la purification et les services analytiques.

Le podium du jour se compose de Richemont (+4,4%), AMS (+4,1%) et Credit Suisse (+3,8%).

Richemont n'a pas été affecté par une réduction d'objectif de cours par RBC qui a confirmé "outperform". La valorisation des titres des fabricants d'articles de luxe et de sport est toujours élevée, la croissance des recettes ralentit et la visibilité pour l'année à venir est limitée a relevé l'analyste canadien. Le marché ne prêtera pas attention à des résultats meilleurs qu'attendu, mais réagira plus vivement si les nouvelles sont mauvaises, a-t-il averti.

Swatch (+2,6%) a également terminé dans la première partie du tableau.

La banque aux deux voiles planche actuellement sur un "agenda détaillé" pour la fermeture de deux petits fonds liés à l'affaire Greensill.

UBS (+3,6%) et Julius Bär (+3,1%) ont également terminé aux avant-postes.

Kepler Cheuvreux a augmenté l'objectif de cours d'UBS et confirmé "buy". L'analyste s'attend à un bon 3e trimestre pour la banque aux trois clés, avec un bénéfice avant impôts de 2,2 milliards de dollars, dans la cible du consensus de 2,15 milliards. Puisque le verdict du procès en appel en France a été repoussé au 13 décembre, cette affaire n'aura aucune incidence sur le partiel.

Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours d'Adecco (+2,8%) et confirmé "equal weight". L'analyste a réduit ses prévisions de bénéfice par action de 7à 8%. Par ailleurs, malgré la baisse du cours, l'acquisition d'Akka est sources de risques, d'autant plus que les synergies espérées sont peu claires et que des problèmes peuvent survenir lors de l'intégration.

Egalement recherché, Sika (+3,0%) a reconduit ses objectifs pour l'exercice en cours ainsi que ceux à moyen terme, dans le cadre de la journée des investisseurs.

Les poids lourds Roche (+2,0%), Novartis (+1,6%) et Nestlé (+0,6%) ont plus ou moins nettement progressé.

Novartis va profiter du congrès spécialisé Ectrims pour faire le point sur son portefeuille de produits contre la sclérose en plaques. Il annonce notamment des données inédites sur le Kesimpta (ofatumumab) et le Mayzent (siponimod).

ABB (+2,5%) a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, qui a confirmé "buy". L'analyste prévoit que les entrées de commandes du 3e trimestre devraient être supérieures de 6% au consensus, même si le groupe doit avoir ressenti le manque de composants et autres goulets d'étranglement, phénomènes jugés temporaires.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (-5,6%) a annoncé avoir engagé des poursuites aux Etats-Unis contre son partenaire NeuroRx pour des violations de l'accord de collaboration portant sur l'aviptadil contre le Covid-19.

rp/vj