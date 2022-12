Bourse Zurich: brin d'optimisme en entame de la dernière semaine de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a timidement démarré dans le vert mardi la dernière semaine de l'année. Dans de faibles volumes et en quasi absence de nouvelles d'entreprises, les investisseurs n'avaient guère que des données macro-économiques à se mettre sous la dent avant le réveillon du Nouvel An.

Les récentes décisions de la Banque du Japon (BoJ) "rappellent que l'année ne va certainement pas se terminer sur une note positive, même si la dernière semaine boursière de l'année devrait être marquée par un 'rally du Père Noël'", a indiqué Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote dans un commentaire.

Quelques données positives devraient néanmoins donner du baume au coeur des investisseurs, a souligné Mme Ozkardeskaya. Aux Etats-Unis, l'inflation a ainsi fortement ralenti en novembre, tombant à 5,5% sur un an contre 6,1% en octobre, selon l'indice PCE très surveillé par la banque centrale américaine (Fed).

Autre nouvelle positive relevée par l'analyste, la Chine a annoncé mettre fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, dernier vestige de sa stricte politique sanitaire du "zéro Covid" qui isolait le pays depuis près de trois ans.

En Suisse, l'agenda est quasiment vide pour ces quatre derniers jours de négoce à la Bourse suisse en 2022.

A 09h03, le SMI montait d'à peine 0,27% à 10'833,44 points, après avoir clôturé vendredi en progression de 0,28%. Depuis le début de l'année, l'indice vedette affiche une performance négative de 15,8%, plus forte baisse parmi les places financières européennes. Le SLI montait quant à lui de 0,45% à 1654,83 points, pour une performance de -20% depuis janvier, alors que le SPI prenait 0,36% à 13'866,07 points (-15,7% YTD).

La vaste majorité des valeurs vedettes a ouvert dans le vert, emmenées par les spécialistes du luxe Richemont (+1,7%) et Swatch (+1,3%) rassurés par les mesures d'assouplissements sanitaires en Chine.

AMS-Osram (+1,5%) et Kühne+Nagel (+1,0%) suivaient juste derrière.

Le petit tableau des trois perdants était composé de Credit Suisse (-0,4%), Roche (-0,2%) et Swisscom (-0,1%). Les deux autres poids-lourds de la cote Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,2%) surnageaient.

La maigre actualité des entreprises se concentrait sur le marché élargi, où Leonteq (-2,0%) faisait figure d'exception. Le spécialiste des produits structurés a conclu un accord devant le Tribunal de commerce anglais dans le cadre d'une procédure civile engagée par des sociétés du groupe Old Mutual. Le groupe zurichois anticipe par ailleurs pour 2022 un bénéfice consolidé "du même acabit que le précédent", à savoir 155,7 millions de francs suisses - ou 8,47 francs suisses exprimé par action (BPA) - alors qu'il espérait jusqu'ici dépasser sa performance de 2021.

Montana Aerospace (+1,9%) a cédé, pour un montant non divulgué, sa participation majoritaire dans Alpine Metal Tech (AMT) et ses filiales, sises en Autriche et spécialisées dans la fabrication de machines.

Relief Therapeutics (+3,6%) et son partenaire américain Acer ont obtenu le feu vert de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour la commercialisation de leur médicament Olpruva destiné à certains patients souffrant du déficit du cycle de l'urée.

al/ol