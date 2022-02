Bourse Zurich: clôture dans le rouge vif sur fond de tensions géopolitiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative lundi. Le SMI des valeurs vedettes, qui avait évolué jusqu'en début d'après-midi par moments nettement en dessous puis autour de la barre symbolique des 12'000 points, s'est un peu repris en début d'après-midi, pour reperdre à nouveau peu à peu de l'altitude, terminant tout de même au-dessus de ce niveau, mais encore très loin de celui de la clôture vendredi.

Le dossier ukrainien continue de tenir la vedette et d'inquiéter les investisseurs. Une éclaircie est intervenue avec les propos selon lesquels Moscou voit "une chance" de compromis avec les Occidentaux. Les tensions dans la région ont placé sous l'éteignoir les craintes liées à l'inflation.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

Peu avant le début de séance, les contrats à terme étaient remontés près de l'équilibre avec la nouvelle d'une chance de compromis dans la crise russo-occidentale, selon le chef de la diplomatie russe. Mais les indices sont retombés dans le rouge à l'ouverture après des propos d'un membre de la Banque centrale américaine (Fed).

James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis, avait déjà secoué les marchés jeudi en plaidant pour une hausse des taux d'intérêt d'un point entier de pourcentage d'ici le 1er juillet. Ce tour de vis monétaire est plus sévère que ce qu'envisagent ses collègues.

Sur la chaîne financière CNBC, ce membre votant du Comité monétaire a réitéré ses propos affirmant qu'il en allait "de la crédibilité de la Fed" de faire front à une "inflation qui accélère". "Nous avons été surpris par la forte inflation. (...) Notre crédibilité est en jeu ici. Et nous devons réagir aux chiffres", a lancé James Bullard.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation sont repartis de l'avant en janvier, après avoir marqué un coup d'arrêt en décembre ils ont augmenté de 0,6%. Sur un an, le renchérissement s'établit à 5,4%.

Le SMI a fini en baisse de 1,66% à 12'026,37 points, avec un plus bas à 11'924,5 et un plus haut à 12'088,22 points. Le SLI a cédé 1,68% à 1923,72 points et le SPI 1,71% 15'206,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Swatch (+4,5%) est le seul gagnant du jour.

La porteur de l'horloger biennois a profité d'un relèvement de recommandation à "buy", après "underperform", par Bank of America, qui a aussi fortement augmenté l'objectif de cours, sans autre commentaire. Le genevois Richemont (-1,7%) n'a pas été aspiré dans le sillage de son concurrent.

Les financières ont fortement souffert: Julius Bär (-4,0%) a terminé en dernière position, derrière Swiss Life (-3,6) et Credit Suisse (-3,5%).

Berenberg et HSBC ont abaissé l'objectif de cours de l'action de la banque aux deux voiles après les résultats de la semaine passée. Le premier continue de recommander le titre à "buy" et le second a confirmé "hold".

UBS (-2,8%) a également nettement fléchi.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,7%) a le mieux résisté. Selon des courtiers, l'action a profité d'un commentaire positif de Berenberg, dont l'analyste a confirmé sa recommandation d'achat. Des achats de titres par Novartis sur une seconde ligne de négoce dans le cadre de son programme de rachat d'actions ont aussi soutenu le cours.

Nestlé (-1,7%) et Roche (-1,9%) ont sous-performé. Le bâlois a obtenu vendredi de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) une qualification préliminaire pour Actemra/Roactemra (tocilizumab). L'OMS confirmerait ainsi que le médicament présente les standards de qualité, de sécurité et d'efficacité pour le traitement d'adultes atteints d'une forme sévère du Covid-19.

Sur le marché élargi, Clariant a dévissé de 16,0%. Des lanceurs d'alerte internes ont dénoncé des irrégularités dans les comptes du chimiste, qui s'est vu dans l'obligation de lancer une enquête et repousser la publication des chiffres annuels.

Aryzta (+0,8%) va s'emparer intégralement de la coentreprise malaisienne avec le singapourien Envictus International, De-Luxe Food Services, pour laquelle le boulanger industriel disposait d'une option d'achat. L'opération prendra la forme d'un échange d'actifs.

SHL Telemedicine (+2,4%) a conclu un accord avec l'américain Post Acute Medical pour le déploiement de son système d'électrocardiographe Smartheart et des services.

rp/buc