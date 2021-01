Bourse Zurich: clôture dans le vert, le SMI juste sous les 10'800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive jeudi. L'indice phare SMI, après avoir plongé dans le rouge en matinée, s'est bien redressé par la suite. Dans le sillage de Wall Street, il est même repassé au-dessus de la barre des 10'800 points, niveau qu'il n'est toutefois pas parvenu à défendre jusqu'à la clôture.

A New York, Wall Street poursuivait son avance en matinée au lendemain de la validation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

"Les actions ouvrent au plus haut, car les résultats du second tour de scrutin en Géorgie augmentent les perspectives de relance budgétaire supplémentaire", ont estimé les analystes de Wells Fargo.

Mercredi, les démocrates ont décroché les deux sièges au Sénat, donnant au parti de Joe Biden une majorité dans les deux chambres.

"Cette courte majorité", alors que les deux partis sont à 50/50 au Sénat et que la voix de la future vice-présidente Kamala Harris tranchera en cas de blocage, "suggère qu'il sera difficile pour les démocrates d'accroître les impôts dans un environnement économique difficile" mais qu'un vote en faveur de davantage de stimulus est plus probable, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a terminé en hausse de 0,29% à 10'778,67 points, avec un plus haut à 10'826,87 et un plus bas à 10'686,74 points. Le SLI a gagné 0,77% à 1717,89 points et le SPI 0,27% à 13'392,38 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Straumann (-2,1%) a fini à la dernière place, derrière Roche (-1,8%) et Temenos (-1,5%). Les poids lourds Novartis (-0,6%) et dans une moindre mesure Nestlé (-0,2%) ont aussi freiné l'indice.

Le podium du jour se compose de Richemont et Logitech (chacun +3,8%), devant Alcon (+3,7%) et Credit Suisse (+3,1%).

Alcon a annoncé le lancement d'AcrySof IQ Vivity, la première lentille intraoculaire à profondeur de champ étendue non diffractive aux Etats-Unis.

JPMorgan a relevé sa recommandation et l'objectif de cours pour Credit Suisse. La banque aux deux voiles intègre aussi la liste des préférences de son homologue étasunienne pour le secteur bancaire européen. L'analyste a expliqué privilégier pour l'heure les établissements présentant un panachage de gestion de fortune et de banque d'investissement.

UBS (+2,7%) a également bien progressé, alors que Julius Bär (-0,4%) a cédé du terrain.

Concurrent de Richemont, Swatch (+2,8%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan, qui a confirmé "neutral". L'analyste a élargi son horizon de valorisation et table sur une contraction organique de 27% en 2020, avec un recul du bénéfice. La prévision d'Ebit pour 2021 a été relevée de 46%.

Lafargeholcim (+2,4%) a annoncé le rachat pour près de 3 milliards de francs suisses de Firestone Building Products, un fabricant de toitures de bâtiments commerciaux contrôlé par Bridgestone Americas, elle-même filiale du géant japonais Bridgestone. Proches de la construction, Geberit (+1,6%) et Sika (+1,0%) ont aussi progressé, les investisseurs misant sur d'importants programmes d'infrastructure aux Etats-Unis.

Kühne+Nagel (+2,0%) a conclu un accord de distribution et de stockage pour le vaccin Covid-19 du groupe américain Moderna. Le logisticien assurera la distribution mondiale des doses de vaccin à partir des sites de production de Moderna, basés en Europe.

SGS (+0,2%) a acquis pour un montant non divulgué le laboratoire britannique d'analyse alimentaire Analytical & Development Services (ADS).

Sur le marché élargi, Softwareone (-0,4%) a annoncé le rachat pour un montant non spécifié de l'espagnol Intelligence Partner, spécialisé dans les solutions Google Cloud.

Addex Therapeutics (-22,0%) a fixé le prix des 6'000'000 d'actions émises sous forme de titres nominatifs et d'American Depositary Shares (ADS) dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée le 15 décembre dernier. Pour les premiers, il s'établit à 1,47 franc l'unité et à 10 dollars américain pour chaque ADS, qui représente six actions Addex. Le produit total brut de l'opération devrait se monter à 10 millions de dollars.

