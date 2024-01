Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive jeudi. Le SMI est resté longtemps en rouge sous les 11'150 points et a inscrit son plus bas du jour peu avant l'annonce du statu quo monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui associé à l'annonce de la croissance plus forte que prévu aux Etats-Unis en 2023 lui a permis de remonter autour de l'équilibre avant de terminer en vert à son plus haut du jour, juste au-dessus des 11'200 points.

La BCE a laissé comme attendu ses taux d'intérêt inchangés à un niveau historiquement haut de 4,0%, optant pour la prudence face à l'inflation et sans donner d'indication sur un prochain assouplissement de sa politique monétaire.

Il y a eu un "consensus" au sein du Conseil des gouverneurs pour juger qu'il était "prématuré de discuter de réductions de taux" pour la zone euro, a déclaré Mme Lagarde devant la presse. La semaine dernière à Davos, elle avait affirmé qu'une baisse des taux vers l'été était probable.

A New York, Wall Street gagnait du terrain. Les investisseurs étaient globalement satisfaits par la volée d'indicateurs du jour, qui laissent entrevoir un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Aux Etats-Unis, la croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est accélérée en 2023, à 2,5% contre 1,9% l'année précédente, selon la première estimation du département du Commerce.

Mais les opérateurs ont surtout relevé la confirmation d'une modération de l'inflation, qui est ressortie à 2% en rythme annuel sur le trimestre, hors énergie et alimentation.

"C'est le mélange parfait de consommation solide et d'inflation qui décélère", a réagi Jamie Cox, d'Harris Financial Group. "C'est exactement ce que vous espérez si vous êtes à la tête de la Fed (banque centrale américaine) et que vous songez à baisser les taux cette année."

Le SMI a terminé en hausse de 0,11% à 11'209,02, plus haut du jour et avec un plus bas à 11'138,04 points. Le SLI a gagné 0,22% à 1780,08 points et le SPI 0,10% à 14'604,20 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Givaudan (+8,3%) terminé sur la plus haute marche du podium, devant Kühne+Nagel et le bon Schindler (chacun +1,5%) et Partners Group (+1,2%).

Le numéro un mondial des arômes et parfums a enregistré un chiffre d'affaires en baisse mais une rentabilité en hausse au cours de l'exercice 2023. En avance sur ses objectifs de 2025, la direction se dit confiante et prévoit une stabilité des prix. Le conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende de 68 francs suisses, un franc de mieux qu'au titre de l'exercice précédent.

A l'autre extrémité du tableau, Lonza (-2,9%) a hérité de la lanterne rouge, derrière Sandoz (-2,3%) et la porteur Roche (-1,7%). Le sous-traitant bâlois va lever vendredi le voile sur ses résultats annuels. Les analyste prédisent un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 920 millions.

Le bon de jouissance du géant bâlois (-1,3%) a aussi pesé sur l'indice, tout comme la nominative Novartis (-0,8%). En revanche, Nestlé (+0,9%) a sauvé l'honneur des poids lourds.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (-0,7%) publiera également vendredi ses résultats 2023. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 6,67 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 616 millions.

Sur le marché élargi, le transformateur laitier Emmi (-5,3%) a vu ses ventes stagner en 2023, la croissance organique ayant néanmoins atteint 3,5%. Si les recettes ont bien progressé sur le marché de référence du groupe lucernois, un recul a été constaté en Europe.

Montana Aerospace (-7,6%) a amélioré sa rentabilité opérationnelle l'an dernier, récoltant les fruits de ses investissements des années précédentes. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda), de 1,43 milliard d'euros, est cependant inférieur à la cible de 1,5 milliard escomptée par le groupe.

Le conglomérat industriel Oerlikon (-0,8%) veut étendre son offre dans le domaine de l'intralogistique en entamant un partenariat avec l'italien Irico Gualchierani Handling (IGH), à qui il a cédé pour un montant tenu confidentiel son unité Oerlikon Barmag Automation (OBA) intégrée en 2018.

Le fabricant d'équipements de tissage et de soudage Schlatter (+5,7%) a subi une forte baisse des entrées de commandes en 2023, laissant entrevoir un repli d'activité ces prochains mois. Les recettes ont crû l'année dernière, ce qui a permis d'améliorer la rentabilité opérationnelle.

Stadler Rail (-0,8%) a décroché deux commandes en Suisse ces derniers mois, auprès des Berner Oberland-Bahnen (BOB) pour 38,6 millions de francs suisses, et des Chemins de fer rhétiques (RhB) pour 66 millions de francs suisses.

