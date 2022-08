Bourse Zurich: clôture sur une note positive avant Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert jeudi. Après un plus haut sur le coup de 10h00, le SMI a perdu son élan et s'est mis à évoluer autour de l'équilibre. Après un bref passage à vide et au rouge au moment de l'ouverture de Wall Street, il s'est nettement repris et a fini sur une note positive.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, grâce à des indicateurs meilleurs que prévu et dans un climat attentiste avant la rencontre des banquiers centraux à Jackson Hole.

"On est en position d'observation avant la Fed demain", a expliqué Adam Sarhan, de 50 Park Investments, en référence au discours que doit prononcer, à 14H00 GMT (16h00 HEC), le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell.

Le SMI a terminé en hausse de 0,46% à 11'063,88 points, avec un plus haut à 11'122,18 et un plus bas à 10'975,51 points. Le SLI a gagné 0,65% à 1697,19 points et le SPI 0,42% à 11'284,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Novartis (-0,8%), Alcon (-0,7%) et VAT (-0,5%) sont les seuls perdants.

Le géant pharmaceutique a arrêté sa décision pour l'avenir de Sandoz. L'unité génériques et biosimilaires sera intégralement autonomisée au cours du second semestre de l'année prochaine et cotée sur SIX. L'opération reste subordonnée à une validation formelle par le conseil d'administration comme par les actionnaires.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,5%) et Roche (+0,6%) ont fini dans le ventre mou du peloton.

Le podium du jour se compose de Straumann (+3,0%), AMS Osram (+2,1%) et Credit Suisse (+1,8%).

UBS (+1,5%) et Julius Bär (+1,2%) ont aussi eu le vent en poupe.

Au lendemain de l'annonce par Richemont (+1,1%) de la cession d'une majorité de Yoox-Net-A-Porter, plusieurs analystes ont revu leur copie pour prendre en compte ce changement.

Sur le marché élargi, une ribambelle d'entreprises ont dévoilé leurs résultats intermédiaires.

Asmallworld (+5,8%) est parvenu à faire en partie baisser ses coûts et à améliorer sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Les objectifs financiers pour 2022 ont été confirmés.

Bachem (+5,5%) a vu son chiffre d'affaires semestriel reculer de 1,8% sur un an à 234,9 millions de francs suisses. La rentabilité a pâti du développement de nombreux projets onéreux. Une forte utilisation des capacités est attendue au second semestre.

Baloise (-5,7%) a vu ses résultats se replier au terme du premier semestre, autant au niveau des primes que de la rentabilité. La direction a malgré tout confirmé ses perspectives sur les prochaines années.

la Banque cantonale de Lucerne (-0,1%) a accéléré dans toutes ses lignes de métier au premier semestre, mais face à des charges en hausse sa rentabilité est restée stable. La direction a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2022 et prévoit une augmentation de capital.

Evolva (-2,7%) a confirmé une hausse de ses recettes sur les six premiers mois de l'année, mais a creusé sa perte opérationnelle. La direction a confirmé ses nouveaux objectifs à moyen terme.

Kudelski (-1,4%) a constaté une légère contraction de son chiffre d'affaires au premier semestre, tandis que le résultat d'exploitation a fondu, en raison d'investissements et d'une base de comparaison élevée. L'entreprise maintient ses objectifs.

Swiss Prime Site (-0,1%) a enregistré de solides résultats au premier semestre, avec un bénéfice net en hausse de 6,3% à 267,4 millions de francs suisses. Les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été relevées.

SoftwareOne (+4,2%) a rencontré une forte demande lors des six premiers mois de l'année, permettant une solide croissance des recettes. Celle-ci s'est répercutée favorablement sur la rentabilité. Le groupe lance un programme d'économies dont les effets sont attendus dès 2023.

Valartis (stable) a profité au premier semestre d'effets de change qui ont dopé son bénéfice net. Le résultat est conforme aux indications fournies début août. Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour l'exercice dans son ensemble.

Perrot Duval (stable) a glissé dans les chiffres rouges lors de son exercice annuel décalé 2021/22 clos fin avril. Le report des commandes a toutefois déjà permis le bon démarrage de l'exercice 2022/23.

Hiag (+0,5%), SFS (-1,0%) et Zug Estates (-0,5%) feront le point vendredi sur leur performance à mi-parcours.

Lanterne rouge du jour, Zur Rose (-14,7%) a pâti de mauvaises nouvelles sur l'ordonnance électronique en Allemagne.

