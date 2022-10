Bourse Zurich: coup de mou à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine dans le rouge vif, le SMI des valeurs vedettes repassant sous la barre des 10'400 points. Jeudi, les principaux indices de Wall Street ont bouclé la séance en repli, étouffés par les taux obligataires.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté jusqu'à 4,23%, son plus haut niveau depuis 2008, contre 4,09%. Quant au taux à 2 ans, plus sensible généralement aux anticipations des investisseurs quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), il a atteint 4,61%, un sommet de 15 ans.

"Beaucoup d'opérateurs tablent déjà sur (un taux directeur à) 5% d'ici le milieu de l'année prochaine", fait remarquer Edward Moya, d'Oanda, selon qui, "l'économie va encore souffrir bien davantage et cela coupe l'appétit pour le risque".

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,81% à 10'389,12 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,12% à 1564,98 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,87% à 13'276,01 points. A l'exception notable du bon de jouissance Roche (+0,1%), les 30 principales cotations de la place zurichoise prenaient l'eau.

Le colosse pharmaceutique rhénan nommé a vu son objectif de cours raboté par Goldman Sachs, qui confirme sa recommandation d'achat pour le bon de jouissance. Son rival Novartis (-0,1%), Swisscom (-0,2%) et dans une moindre mesure Nestlé (-0,6%) jouaient également leur rôle défensif.

A l'autre extrémité du classement, Sika (-3,3%) tenait la lanterne rouge, après la présentation de son troisième partiel. Le chimiste de la construction s'est maintenu sur la voie de la croissance sur les neuf premiers mois de l'année, en matière de recettes comme de rentabilité. Cette dernière est cependant quelque peu inférieure aux attentes des analystes.

Temenos (-3,1%) n'en menait pas large non plus. La veille au soir, le développeur de logiciels bancaires a confirmé les résultats décevants au troisième trimestre, préannoncés il y a une semaine jour pour jour. Le groupe genevois a par ailleurs remplacé son responsable du marché US par une direction bicéphale.

Les valeurs du luxe Richemont (-2,5%) et Swatch (-2,4%) avaient la gueule de bois, au lendemain d'exportations horlogères grisantes.

Zurich Insurance (-2,2%) serait dans le viseur des autorités américaines en raison de la vente d'assurances-vie (assurances manteau) à des Américains qui les ont utilisées pour frauder le fisc, selon une information relayée par le portail Gotham City.

Credit Suisse (-1,8%) a annoncé jeudi après la clôture boursière la vente de sa participation (8,6%) dans la fintech espagnole Allfunds, qui devrait lui permettre d'empocher environ 334 millions d'euros. La banque aux deux voiles a par ailleurs été blanchie par un tribunal américain dans une affaire de prétendues manipulations des cours de devises.

