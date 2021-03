Bourse Zurich: coup de mou à l'ouverture, espoirs de reprise rapide douchés

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note négative. Le coronavirus s'est rappelé au bon souvenir des investisseurs, la flambée des nouveaux variants et les aléas liés aux vaccins douchant les espoirs d'une reprise économique rapide.

A New York, les principaux indices ont fini en net repli mardi. "Cette semaine a commencé avec plus d'inquiétudes en Europe, où les progrès de la vaccination sont à la traîne et où certains pays comme l'Allemagne ferment leurs portes", a commenté JJ Kinahan, de TD Ameritrade.

A cela s'ajoute la montée des tensions entre la Chine et les puissances occidentales, qui ont reproché à Pékin les violations des droits humains à l'encontre de la minorité ouïghoure.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,33% à 11'062,06 points, le Swiss Leader Index (SLI) et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) d'autant à respectivement 1789,53 et 13'970,28 points. Sur les 30 "blue chips" de la place zurichoise, 19 perdaient du terrain et 11 en gagnaient.

Lanterne rouge des premiers échanges, Credit Suisse (-1,6%) réorganise ses affaires de gestion de fortune en Autriche. Le numéro deux bancaire helvétique, actuellement secoué par l'affaire Greensill, va confier à la filiale autrichienne de Liechtensteinische Landesbank (LLB, ) ses activités avec la clientèle fortunée à Vienne et Salzbourg.

Le concurrent UBS (-1,5%), dont les audiences dans le cadre du procès en appel devraient se terminer aujourd'hui à Paris, était également dans le wagon de queue.

Swiss Life (-1,0%) a indiqué dans son rapport annuel que son directeur général (CEO) Patrick Frost a vu sa rémunération baisser à 3,88 millions de francs suisses en 2020, contre 4,26 millions de francs suisses un an plus tôt. Le salaire du président Rolf Dörig est pour sa part resté stable, à 1,2 million de francs suisses.

Sonova (-0,4%) a vu son objectif de cours relevé par Jefferies, qui salue l'acquisition de parts de marché et anticipe des bénéfices en hausse pour le groupe de Stäfa.

Dans le camp des poids lourds, le paquebot Nestlé (+0,02%) était le seul à se maintenir au-dessus de la ligne de flottaison, alors que Novartis (-0,2%) et Roche (-0,8%) prenaient l'eau.

buc/fr/lk