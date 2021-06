Bourse Zurich: coup de mou à l'ouverture, malgré les propos rassurants de Powell

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note négative, contrastant avec la clôture de Wall Street la veille, qui a vu les principaux indices de Wall Street terminer en hausse, dopés par les propos rassurants du patron de la Fed, le Nasdaq s'offrant même un nouveau record à la clôture.

Après le vent de panique qui avait soufflé sur le marché la semaine dernière à l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) où les prévisions d'inflation aux Etats-Unis avaient été revues à la hausse, le président de l'institut d'émission, Jerome Powell, a quelque peu apaisé mardi les craintes autour d'une hausse des taux directeurs.

Il a cependant relevé que le rythme des vaccinations a ralenti et que de nouvelles souches du virus restent une inquiétude. "La poursuite des progrès en matière de vaccination favorisera un retour à des conditions économiques plus normales", souligne John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,13% à 11'966,95 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,02% à 1935,52 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,07% à 15'371,78 points. Sur les 30 "blue chips" de SIX, 18 prenaient de l'embonpoint, 11 cédaient du lest et Novartis jouait les équilibristes.

La multinationale bâloise a confirmé la veille son intention de remplir cette année plus de 50 millions de de doses du vaccin Biontech/Pfizer contre le Covid-19 dans son installation de Stein. Ce matin, elle a en outre annoncé la conclusion avec l'américain Hewlett Packard un partenariat destiné à améliorer l'accès aux soins médicaux dans le monde.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+0,1%) et Roche (-0,7%) connaissaient des fortunes diverses.

Derrière le leader provisoire Kühne+Nagel (+1,1%), Swiss Re (+0,7%) devançait Temenos et AMS (+0,6% chacun). Le réassureur a cédé une part de 6,6% de sa participation dans le britannique Phoenix pour un montant de 437 millions de livres par le biais d'une constitution accélérée de livre d'ordres.

Partners Group (+0,5%) a été remonté à "hold", après "sell" par Berenberg, qui a quasiment doublé son objectif de cours, à 1240 (671) francs suisses. Le gestionnaire d'actifs s'est montré plus résistant que prévu pendant la pandémie, à en croire l'analyste en charge de la couverture du titre.

Richemont (-0,6%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par UBS, Deutsche Bank et HSBC, mais si les deux premiers campent sur leur recommandation d'achat, le troisième a dégradé la sienne à "hold". Deutsche Bank a en outre rehaussé l'objectif pour la porteur Swatch (+0,1%), dont elle préconise également l'achat.

Credit Suisse (-0,8%) tenait la lanterne rouge, malgré la transformation d'un de ses fonds pour l'adosser à l'indice SPI ESG Multi Premia, composé suivant des critères de durablité et de responsabilité sociale (ESG), lancé en mars par SIX. UBS (+0,1%) et Julius Bär (+0,3%) étaient du bon côté de la barre.

buc/fr/jh