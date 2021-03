Bourse Zurich: coup de mou attendu avec l'érosion des espoirs de reprise rapide

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note négative, après avoir renoué la veille avec son niveau d'avant la crise de Covid-19, son indice phare SMI ayant refranchi la veille la barre symbolique des 11'100 points. Le coronavirus s'est rappelé au bon souvenir des investisseurs, la flambée des nouveaux variants et les aléas liés aux vaccins douchant les espoirs d'une reprise économique rapide.

A New York, les principaux indices ont bouclé la séance de mardi en net repli, le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchant même plus de 1%. "Cette semaine a commencé avec plus d'inquiétudes en Europe, où les progrès de la vaccination sont à la traîne et où certains pays comme l'Allemagne ferment leurs portes", a commenté JJ Kinahan, de TD Ameritrade, en référence notamment au nouveau confinement prolongé en Allemagne.

A cela s'ajoute la montée des tensions entre la Chine et les puissances occidentales, qui ont reproché à Pékin les violations des droits humains à l'encontre de la minorité ouïghoure.

Au chapitre marcro-économique, l'nflation au Royaume-Uni a ralenti à 0,4% en février sur un an, le confinement dans le pays occasionnant des rabais sur de nombreuses catégories de produits.

A 08h35, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,36% à 11'058,73 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Les composantes de l'indice phare de la place zurichoise pointaient toutes dans le rouge.

Credit Suisse (-0,3%) réorganise ses affaires de gestion de fortune en Autriche. Le numéro deux bancaire helvétique, actuellement dans la tourmente à cause de l'affaire Greensill, va confier à la filiale autrichienne de Liechtensteinische Landesbank (LLB, non référencé) ses activités avec la clientèle fortunée à Vienne et Salzbourg.

Le concurrent UBS, dont les audiences dans le cadre du procès en appel devraient se terminer aujourd'hui à Paris, perdait 0,4%.

Swiss Life (-0,3%) a indiqué dans son rapport annuel que son directeur général (CEO) Patrick Frost a vu sa rémunération baisser à 3,88 millions de francs suisses en 2020, contre 4,26 millions de francs suisses un an plus tôt. Le salaire du président Rolf Dörig est pour sa part resté stable, à 1,2 million de francs suisses.

Sonova (+0,2%) a vu son objectif de cours relevé par Jefferies, qui salue l'acquisition de parts de marché et anticipe des bénéfices en hausse pour le groupe de Stäfa.

Les poids lourds Roche (-0,5%), Novartis (-0,3%) et Nestlé (-0,2%) pointaient dans le rouge à des degrés divers.

Sur le marché élargi, Basilea (+2,2%) assure avoir enregistré des résultats intermédiaires positifs de son étude clinique de phase II sur le dérazantinib, développé contre le cholangiocarcinome intrahépatique (iCCA), une forme de cancer des voies bilaires

Dufry (-4,2%) a annoncé avoir placé son emprunt convertible senior non garanti à échéance 2026 pour un montant total d'environ 500 millions de francs suisses lancé la veille.

Les sociétés immobilières Investis et Warteck Invest (non référencés) ont levé le voile sur leurs performances 2020 respectives.

buc/fr