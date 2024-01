Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. L'ambiance a été douchée par un accès de faiblesse inédit sur les 30 dernières années de la croissance chinoise l'an dernier. Le SMI a évolué latéralement dans le rouge, une centaine de points au-dessous de son niveau de clôture de la veille, affichant un plus bas sous 11'100 points avant de se redresser un peu et de finir à son plus haut du jour.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée. Les investisseurs semblent réaliser que les baisses de taux espérées de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient intervenir plus tard que prévu.

Art Hogan, analyste pour B. Riley Wealth Management, a souligné que le consensus en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) dès le mois de mars est descendu à moins de 60% à l'ouverture "contre 80% à la fin de la semaine dernière, selon l'outil CME FedWatch".

Ce recul des paris sur une baisse des taux promettait de s'accélérer en cours de séance après la publication de nouvelles données sur la consommation, plus dynamiques que prévu. En effet, les ventes au détail en décembre aux ont augmenté de 0,6% au lieu de +0,4% attendu.

"Les achats de fin d'année ont dépassé les prévisions les plus optimistes", a commenté Robert Frick, économiste pour Navy Federal Credit Union.

A Davos, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'est pour sa part déclarée "moins optimiste" pour le commerce mondial cette année. La secrétaire générale Ngozi Okonjo-Iweala a énuméré "l'aggravation des tensions géopolitiques, les disruptions qu'on voit en mer rouge, sur le canal de Suez, le canal de Panama".

Le SMI a terminé en recul de 0,72% à 11'148,56 points, avec un plus bas à 11'088,87 points et un plus haut à 11'148,56 points. Le SLI a cédé 0,95% à 1752,76 points et le SPI 0,71% à 14'523,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et sept avancé.

Straumann (+1,2%) précède Novartis (+0,9%), ainsi que Sandoz et Sonova (chacun +0,7%) sur le petit podium du jour. Bank of America a relevé à "buy" de "neutral" sa recommandation pour Straumann et augmenté l'objectif de cours. Grâce à la forte demande en Chine, à la reprise dans l'orthodontie, le groupe devrait afficher une croissance organique de 12% sur l'exercice 2023.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,2%) et Roche (bon -1,1%, porteur -1,1%) n'ont pas échappé à la tendance générale négative.

Geberit (-4,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Julius Bär (-3,1%) et Lonza (-3,0%).

Le spécialiste st-gallois des équipements sanitaires, touché par la vigueur du franc, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,08 milliards de francs suisses l'an dernier, en repli de 9,1% sur un an. La marge opérationnelle (Ebitda) est attendue à 30%. IL s'attend à une poursuite de l'affaiblissement de la conjoncture dans le secteur du bâtiment.

Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours de la banque privée zurichoise et confirmé "underweight". La tendance à la faiblesse des recettes devrait se poursuivre et l'analyste s'attend à une réduction des prévisions pour 2024 de la part de la direction.

Le spécialiste genevois du luxe Richemont (-2,4%) publiera jeudi son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé 2023/24 (octobre à décembre). Les analystes interrogés par l'agence AWP tablent sur des ventes entre 5,4 et 5,7 milliards d'euros.

Givaudan (-1,4%) a également souffert. Les autorités britanniques ont élargi leur enquête sur de supposées pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du parfum, visant notamment le deux groupes Givaudan et Firmenich, depuis fusionné avec le néerlandais DSM.

Sur le marché élargi, DKSH (-1,9%) a entamé un "partenariat stratégique" avec Lipton Teas afin de développer sur le marché australien la présence de la célèbre marque de thé cédée en 2022 par Unilever au fonds CVC Capital pour 4,5 milliards d'euros.

Le producteur saint-gallois d'instruments de mesure Inficon (+2,1%) assure avoir largement concrétisé l'an dernier ses ambitions tant en matière de recettes que de rentabilité.

Meyer Burger (-31,5%) a lancé un avertissement sur résultat pour l'exercice 2023. Le fabricant de modules et panneaux solaires mise désormais sur les Etats-Unis et annonce l'abandon de la production de modules en Allemagne et prévoit la fermeture du site de Freiberg, qui occupe quelque 500 collaborateurs.

rp/al