Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Après un plongeon initial en tout début de séance, le SMI a passé la matinée et le début d'après-midi dans le rouge, avant de faire un bref bond au-dessus de l'équilibre dans le sillage des données sur l'emploi américain en juin. La remontée a toutefois fait long feu et l'indice a terminé profondément dans le rouge, plombé par ses poids lourds.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, accueillant avec flegme des chiffres de l'emploi inférieurs aux attentes, qui laissent espérer un atterrissage en douceur de la conjoncture américaine.

Outre-Atlantique, l'économie a créé 209'000 emplois en juin, moins que les 220'000 attendus par les économistes. A cela s'ajoutent des révisions pour les mois d'avril et mai, qui ont amputé les chiffres initiaux de 110'000 postes créés.

Le rapport "montre que ce qu'a fait la Fed marche, car l'économie a ralenti un peu, ce qui rend possible un atterrissage en douceur", a réagi Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

En Suisse, la situation sur le marché du travail a varié faiblement en juin et le taux de chômage reste à un niveau très bas de 1,9%. Il faut remonter à plus de 20 ans, en 2001, pour trouver un taux de chômage mensuel plus bas.

Le SMI a terminé en repli de 1,02% à 10'874,90 points, avec un plus bas à 10'851,84 points et un plus haut à 10'996,26 points. Le SLI a cédé 0,42% à 1708,08 points et le SPI 0,72% à 14'377,80 points. Sur les 30 valeurs vedettes, perdants et gagnants s'équilibrent.

Novartis (-3,2%) a terminé lanterne rouge, entraînant Roche (-2,0%) dans son sillage. Nestlé (-1,34%) a aussi pesé sur l'indice.

Selon des rumeurs, Novartis aurait perdu un procès relatif à un brevet aux Etats-Unis

La volatile AMS Osram (+3,0%) a fini en tête, devant Swiss Re (+2,4%) et VAT (+2,3%).

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Swiss Re et confirmé "sell". Barclays a lui réduit l'objectif de cours et confirmé "equal weight". Le réchauffement climatique et la volatilité croissante des catastrophes météorologiques influent fortement sur la demande dans le secteur de la réassurance, comme sur les tarifs des primes. Swiss Re est bien positionné pour profiter du phénomène, mais son potentiel boursier est jugé pour le moins limité par l'analyste américain.

Pour l'expert britannique, les pertes dues aux catastrophes naturelles devraient s'avérer inférieures aux prévisions dans les activités dommages (P&C) alors que dans les autres segments, la performance s'annonce stable au 2ème trimestre.

Egalement recherché, le géant bancaire fusionné UBS (+2,1%) a désigné 180 responsables au sein de sa division de gestion de fortune (GWM), dont une grande partie avec effet dès le 17 juillet, selon une dépêche de Reuters, qui cite une source interne.

Sur le marché élargi, Docmorris (+10,5%) a annoncé jeudi soir avoir déposé une plainte, avec son concurrent Redcare Pharmacy, auprès de la Commission européenne contre l'interdiction des primes sur les médicaments délivrés sur ordonnance. Selon des courtiers, le titre a continué de profiter des bons chiffres publiés la veille par ce concurrent.

Clariant (+4,9%) a prévenu que ses résultats au deuxième partiel se sont avérés inférieurs aux attentes, et a revu sérieusement à la baisse ses ambitions annuelles. Le sort du site roumain de bioéthanol Sunliquid, toujours à la peine, sera évalué d'ici la fin de l'année.

Sulzer (+4,1%) a revu à la hausse sa projection d'accélération des entrées de commandes pour 2023, après le bond de près de 15% à 1,99 milliard de francs suisses sur six mois, et table désormais sur une progression organique de 10 à 14%, contre 3 à 6% jusqu'ici.

Schweiter (+1,6%) a désigné Urs Scheidegger au poste de directeur financier du groupe et membre de la direction. Actuellement responsable de la gestion du risque auprès de Schindler (+0,3%), ce dernier prendra ses nouvelles fonctions début septembre, succédant à Martin Klöti qui quittera l'entreprise à la fin du même mois.

Les actionnaires du britannique Liontrust ont approuvé en assemblée générale le rachat du gestionnaire d'actifs zurichois GAM (-3,4%). Le feu vert des détenteurs de parts permettra à la société londonienne d'émettre de nouvelles actions nécessaires à l'opération d'acquisition du groupe helvétique en difficultés.

