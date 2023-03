Bourse Zurich: dans le rouge au terme d'une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini dans le rouge mercredi. Après une ouverture négative, le SMI a évolué en dents de scie dans le vert jusqu'en début d'après-midi où il est retombé à l'équilibre. Il a replongé dans le sillage de Wall Street et terminé sous la barre des 11'100 points. En Suisse, Swiss Life et Kühne+Nagel, ainsi qu'une floppée d'entreprises du marché élargi ont publié leurs résultats annuels.

A New York, Wall Street évoluait en recul en matinée, toujours hésitante dans l'attente de nouvelles données macroéconomiques permettant de jauger l'état de l'économie américaine et d'estimer la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

"Le marché peine à trouver une direction", a constaté Adam Sarhan de 50 Park Investments. "Il est à la recherche du prochain catalyseur, des prochains indicateurs qui aideront les investisseurs à déterminer ce que va faire la Fed."

Le SMI a terminé sur un recul de 0,38% à 11'056,08 points avec un plus bas à 11'040,23 points et un plus haut à 11'141,12 points. Le SLI a cédé 0,18% à 1762,34 points et le SPI 0,27% à 14'265,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.

Kühne+Nagel (+5,1%) a fini largement en tête du classement, suivi par Swiss Life (+3,6%) et Adecco (+1,8%).

Le logisticien de Schindellegi a fait état d'une vive croissance l'an dernier, en dépit d'un conséquent ralentissement en fin d'année. Etoffant ses revenus d'un cinquième, le géant schwytzois des transports et de la logistique a engrangé un bénéfice net de 2,81 milliards de francs suisses, 30% de plus qu'un an auparavant. Un dividende relevé de 10 à 14 francs suisses par action est proposé aux actionnaires.

L'assureur vie a publié son rapport annuel 2022, qui a dépassé les attentes. Il a vu une grande partie de ses résultats s'améliorer l'an dernier, à l'image de son bénéfice gonflé de 16%. En revanche, les recettes de primes ont décru. Les actionnaires seront gâtés par un dividende amélioré à 30 francs suisses par action, après 25 francs suisses en 2021.

Sous pression la veille après ses résultats, le géant de l'intérim a regagné du terrain. Trois analystes ont abaissé l'objectif de cours et un l'a relevé, tous maintenant la recommandation à "underweight". L'expert de Morgan Stanley par exemple juge que les attentes de consensus sont trop élevées dans l'optique d'une possible récession.

Côté perdants, Credit Suisse (-3,2%) a fini lanterne rouge, derrière Logitech (-3,0%) et Partners Group (-1,5%).

UBS (-0,7%) a aussi perdu du terrain, alors que Julius Bär (+0,03%) a fini quasi à l'équilibre.

Les poids lourds Novartis (-0,9%), Nestlé (-0,5%) et Roche (-0,3%) ont freiné l'indice.

Sur le marché élargi, plusieurs entreprises ont dévoilé leurs résultats annuels, avec des fortunes diverses. Allreal (-3,5%) a inscrit un nouveau résultat opérationnel record l'an dernier. Le bénéfice a reculé mais les actionnaires se verront proposer un dividende stable de 7 francs suisses par action.

Arbonia (+3,7%) a dégagé un bénéfice net en baisse de 42% à 23,9 millions de francs suisses. Les actionnaires voteront sur un dividende en baisse de 10 centimes à 30 centimes par action.

Autoneum (-4,8%) a vu sa rentabilité plombée l'année dernière par l'inflation et un repli des volumes de production. Les actionnaires devront du coup se passer de dividende au titre de l'exercice 2022.

La Banque cantonale de Genève (+1,8%) a étoffé son bénéfice l'an dernier et le conseil d'administration proposera un dividende relevé d'un franc à 5,50 francs suisses par action.

Bossard (+0,4%) a vu son bénéfice net franchir pour la première fois la barre des 100 millions de francs suisses en 2022, en hausse de 7,7% à 105,6 millions. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 5,50 francs suisses par nominative A, après 5,10 francs suisses un an plus tôt.

Emmi (-1,8%) a vu sa rentabilité reculer l'an dernier en raison d'ajustements de valeur en Allemagne. Malgré cela, le conseil d'administration proposera de relever le dividende de 50 centimes, à 14,50 francs suisses par action.

Georg Fischer (+5,0%) a bouclé l'exercice 2022 sur des résultats en hausse marquée et nettement supérieurs aux attentes, dont il entend également faire profiter les actionnaires, qui se verront proposer un dividende en hausse de 30 centimes, à 1,30 franc par action.

Implenia (+1,7%) a vu son bénéfice net bondir de près de deux tiers à 106 millions de francs suisses. Cela permettra au conseil d'administration de proposer à nouveau le versement d'un dividende, en l'occurrence de 40 centimes par titre.

Zehnder (-0,4%) a enregistré un bénéfice net en repli de 6% à 56,7 millions de francs suisses. Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé de 1,80 franc par action.

rp/al