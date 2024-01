Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Les investisseurs étaient en mode prudence avant l'issue de la réunion de deux jours du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) en soirée. En Suisse, Novartis a retenu l'attention après ses chiffres.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, Dow Jones en vert, S&P 500 et Nasdaq en rouge. Ce dernier était plombé après un accueil mitigé des résultats d'Alphabet et de Microsoft, tandis que les investisseurs attendaient les décisions de la Fed.

Craig Erlam, d'Oanda, part du principe que Jerome Powell et ses collègues choisiront une rhétorique laissant ouverte la porte à une baisse de taux en mars prochain, mais sans éveiller l'impression que ce sera effectivement le cas. Souplesse est le mot clé durant cette phase et il y aura ces six prochaines semaines de nombreuses données qui pourrait pleinement justifier le début d'un cycle de baisse des taux, selon l'expert.

Sur le front macroéconomique, l'inflation en France et en Allemagne a ralenti en janvier et l'activité manufacturière s'est repliée en Chine pour le même mois. Les créations d'emplois dans le privé ont nettement ralenti au pays de l'oncle Sam.

Le SMI a terminé en baisse de 0,96% à 11'333,38 points, avec un plus bas à 11'332,22 points et un plus haut à 11'422,40 points. Le SLI a cédé 0,83% à 1810,24 points et le SPI 0,83% à 14'774,50 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé, sept avancé et Swiss Re a fini stable.

Novartis (-3,5%) a fini lanterne rouge avec Holcim (-2,5%). SIG Group (-2,4%) et Lonza (-1,8%) sont les autres gros perdants.

Le géant pharmaceutique bâlois, fraîchement recentré sur les seuls médicaments originaux, a confirmé sur l'exercice écoulé la vivacité de ses activités poursuivies. Il prévient toutefois d'un net ralentissement de sa croissance dès l'exercice entamé. La perte de protection des brevets sur plusieurs moteurs de vente notamment risque d'enrayer la mécanique.

Roche (bon +0,2%, porteur -0,2%) a fait mieux que Nestlé (-0,5%). L'autre géant pharma rhénan dévoilera ses résultats annuels jeudi. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de quelque 59 milliards de francs suisses, avec un Ebit de base de plus de 20 milliards et un bénéfice de base par bon de 18,47 francs suisses.

ABB (-1,7%) dévoilera lui aussi jeudi ses résultats au quatrième trimestre. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 8,03 milliards de dollars, un Ebita opérationnel de 1,3 milliards et un bénéfice net de 863 millions.

Autre "blue chips" ayant agendé la présentation de ses résultats annuels jeudi, le gestionnaire de fortune zurichois Julius Bär (-1,1%) a également cédé du terrain. Les analystes espèrent de la clarté sur les pertes liées au prêt accordé à l'empire immobilier en faillite Signa de l'investisseur autrichien René Benko, tablant sur un relèvement des provisions entre 150 et 400 millions de francs suisses. Ils salueraient un amortissement total du prêt de plus de 600 millions. Selon Bloomberg, des changements se prépareraient à la direction.

Dans le camp des gagnants, Sandoz (+2,7%) s'est offert la première place du podium, suivi par le bon Schindler et Zurich Insurance, Swiss Life et le bon Roche (tous +0,2%).

L'ancienne filiale génériques de Novartis a profité de l'annonce du lancement du premier et unique biosimilaire pour une forme de sclérose en plaque en Allemagne.

Sur le marché élargi, le groupe bancaire régional bernois Valiant (+0,4%) a dégagé un bénéfice net de 144,25 millions de francs suisses, 11,4% de plus qu'un an auparavant. Alors que la rentabilité devrait s'accroître cette année, l'établissement proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 5,50 francs suisses par action, en hausse de 50 centimes.

Kuros Biosciences (+4,3%) a décroché une série d'autorisations pour son produit phare Magnetos. Le gendarme sanitaire des Etats-Unis a ainsi ouvert la voie à une utilisation de la formulation granulaire pour combler les interstices intervertébraux.

Meyer Burger (-17,2%) s'est effondré après que la Banque cantonale de Zurich a abaissé de deux crans à "sous-pondérer", de "surpondérer", sa recommandation. Après le récent avertissement sur les bénéfices, la survie du spécialiste de l'énergie solaire "ne tient qu'à un fil", selon l'analyste.

Addex (-4,4%) a conclu un accord avec le courtier H.C. Wainwright. Ce dernier pourra commercialiser des titres American Depository Share (ADS) du laboratoire aux Etats-Unis. En tout, des titres ADS d'une valeur totale de jusqu'à 2,1 millions de dollars pourront être vendus par Wainwright.

