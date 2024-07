Zurich (awp) - Une panne informatique géante a perturbé les marchés boursiers mondiaux vendredi jusque dans l'après-midi. A la Bourse Suisse, les indices ont terminé dans le rouge. SIX a toutefois assuré que ses services avaient continué à tourner. Le SMI a fini un peu sous les 12'200 points.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, soupesant l'impact de la panne informatique géante qui a touché vendredi compagnies aériennes, banques et hôpitaux dans le monde, causée par une mise à jour d'anti-virus défectueuse.

Les actions du Dow Jones étaient ébranlées par "des perturbations techniques généralisées risquant d'intensifier le recul des valeurs technologiques", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Le SMI a terminé en baisse de 0,61% à 12'173,44 points, avec un plus bas à 12'165,05 et un plus haut à 12'243,73 en phase d'ouverture. Le SLI a cédé 0,66% à 1960,57 points et le SPI 0,65% à 16'153,95 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Alcon et la porteur Roche (chacun +0,5%) précèdent Swisscom (+0,2%) et Givaudan, Parners Group et Holcim (tous +0,1%) dans le camp des gagnants du jour.

Le bon Roche (-0,04%) a fini quasi stable, alors que Nestlé (-0,5%) et Novartis (-0,9%) ont en revanche pesé sur l'indice.

La veille, le média français Mediapart, citant un rapport d'enquête des services de la répression des fraudes, a affirmé que Nestlé Waters a eu recours à des traitements interdits pour ses trois eaux minérales vosgiennes depuis au moins une quinzaine d'années.

Au lendemain des chiffres trimestriels de Novartis, plusieurs analystes ont revu leur copie, les uns abaissant, les autres relevant l'objectif de cours. La Deutsche Bank a elle rétrogradé le titre à "hold" de "buy". L'analyste doute de l'éventualité de nouvelles révisions à la hausse des perspectives pour l'exercice en cours et s'inquiète d'ores et déjà de l'arrivée l'an prochain de l'avènement d'une concurrence générique pour l'Entresto et le Promacta.

Egalement au lendemain des chiffre d'ABB (-0,02%), LBBW a ramené sa recommandation à "conserver" de "acheter", sans modifier l'objectif de cours. UBS a de son côté relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste de la grande banque note notamment que le groupe industriel a largement répondu aux attentes avec ses chiffres trimestriels et ses perspectives.

Logitech (-0,1%) est dans l'attente de la décision, lundi, du Tribunal d'Arrondissement de La Côte à Nyon, qui s'est penché jeudi sur la question de la présidence du conseil d'administration à la demande de Daniel Borel, cofondateur de l'entreprise valdo-californienne.

VAT Group (-2,3%) a fini lanterne rouge, derrière Lonza (-2,0%) et Swiss Re (-1,9%).

Le spécialiste saint-gallois des soupapes à vide avait dévoilé ses résultats semestriel la veille, avec des prises de commandes en hausse et un chiffre d'affaires en petite baisse sur un an. Berenberg a abaissé son objectif de cours et confirmé "hold". Globalement, les perspectives sont prometteuses, selon l'analyste.

Le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler (bon -1,6%) a fait état ce vendredi de prises d'ordres et de recettes en recul sur les six premiers mois de l'année. La rentabilité s'est tout de même améliorée, grâce notamment à une hausse de l'efficience opérationnelle, des effets de prix et des changements de l'offre de produits.

Sur le marché élargi, le spécialiste de l'usinage de tôle Bystronic (-7,0%) a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre, qualifié de "décevant" par la direction du groupe zurichois. Face à la retenue des clients, les nouvelles commandes et les recettes ont fondu et la direction étudie de nouvelles mesures de réduction des coûts.

Le facilitateur de distribution DKSH (-0,9%) étend son partenariat avec le fournisseur d'appareils et solutions de laboratoire Buchi en Australie. Aucun détail financier n'a été divulgué.

L'exploitant zurichois de parcs solaires Edisun Power (+1,3%) fait savoir que de nouveaux emprunts obligataires ont été souscrits à hauteur de 22,3 millions de francs suisses.

Le constructeur de machines d'usinage Mikron (-2,2%) s'est maintenu sur la voie de la croissance au premier semestre 2024. L'industriel boudrysan fait toutefois face à un ralentissement de la demande et à une dilution de sa rentabilité, en plus d'incertitudes conjoncturelles compliquant l'élaboration d'une feuille de route à brève échéance.

Le fabricant zougois d'électroménager V-Zug (+7,7%) a vu son chiffre d'affaires reculer de 4,7% à 284,1 millions de francs suisses au 1er semestre. Le résultat opérationnel (Ebit) a de son côté bondi de 71,9% à 8,8 millions et la marge afférente est passée de 1,7% à 3,1%. Le bénéfice net a quant à lui doublé à 8,7 millions.

