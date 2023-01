Bourse Zurich: dans le rouge, le SMI finit juste au-dessus des 11'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas poursuivi sur sa lancée positive de la veille et a terminé en recul. Durant une bonne partie de la séance, le SMI a évolué sous la barre symbolique des 11'400 points qu'il avait refranchie la veille. En milieu d'après-midi, il s'est redressé et a même inscrit son plus haut du jour dans le vert, avant de reperdre un peu de terrain et de finir dans le rouge juste au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée après un début de séance en ordre dispersé, au lendemain d'un jour férié et sur fond de résultats d'entreprises mitigés et après un indicateur décevant.

"Il y a un biais négatif sur le marché après une belle ascension en 2023 jusqu'ici", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le climat à Wall Street a été encore assombri par le seul indicateur du jour, qui a mis en évidence une chute bien plus forte qu'attendu de l'activité manufacturière dans la région de New York, à -32,9 points en janvier contre -11,2 en décembre.

"La plupart des marchés actions dans le monde sont en plein élan, alors que les Etats-Unis sont un peu au point mort", a commenté Karl Haeling, de LBBW.

En Suisse, les nuitées hôtelières ont augmenté de 20,2% à 2,1 millions au mois de novembre 2022, le secteur du tourisme poursuivant sur la voie de la reprise après deux années marquées par la pandémie et les restrictions sanitaires. La rebond a surtout été porté par les visiteurs venus de l'étranger.

Le SMI a fini en recul de 0,30% à 11'401,99 points, avec un plus bas à 11'376,31 et un plus haut à 11'453,64 en ouverture. Le SLI a cédé 0,16% à 1767,15 points et le SPI 0,25% à 14'640,01 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé et 14 avancé.

Les plus gros gagnants sont Swatch (+2,5%), Swiss Life, ABB et Temenos (tous +1,3%).

Jefferies recommande désormais la porteur Swatch à l'achat (buy) et a fortement augmenté l'objectif de cours à 370 de 275 francs suisses. L'analyste considère l'horloger biennois comme l'un des principaux bénéficiaires de l'ouverture de la Chine et de la reprise de la consommation qui en résultera en 2023.

Goldman Sachs a revu marginalement à la hausse son objectif de cours pour ABB, confirmant dans la foulée sa recommandation d'achat (buy). La production industrielle devrait reprendre en Chine cette année après la réouverture, et ABB est bien positionné dans plusieurs domaines comme l'énergie et l'automatisation, ont relevé les analystes.

Les bancaires UBS (+0,5%) et Credit Suisse (+0,3%) ont gagné du terrain après les chiffres des deux géants américains Goldman Sachs et Morgan Stanley. Julius Bär (-0,03%) a marginalement reculé.

Richemont (-1,4%) qui publie mercredi son chiffre d'affaires au troisème trimestre de son exercice décalé 2022/2023, a terminé lanterne rouge, derrière AMS Osram (-1,3%) et le bon Schindler (-1,1%).

Les analystes tablent sur des ventes de 5,62 milliards d'euros pour le géant genevois du luxe.

Geberit (-0,5%) a fléchi après que Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "underperform" avant la présentation du chiffre d'affaires 2022, jeudi. Le quatrième trimestre risque de donner une impulsion négative à l'action, les tendances en matière de volume s'étant détériorées, ont notamment relevé les analystes qui jugent que le titre reste l'un des plus chers, malgré les perspectives difficiles auxquelles est confronté l'ensemble du secteur.

Lonza (-0,8%) a finalisé l'expansion de son site de Bend, dans l'Oregon, dévolu au domaine des Solid Form Services (SFS), pour les médicaments à petites molécules.

Les paquebots Novartis (-0,7%), Nestlé (-0,5%) et Roche (-0,03%) ont fini sous la ligne de flottaison.

Sur le marché élargi, Montana Aerospace (+8,8%) a enregistré un solide dernier trimestre 2022, lui permettant de se montrer plus confiant pour la réalisation de ses objectifs annuels.

Tornos (+2,9%) dévoile mercredi son chiffre d'affaires et ses entrées de commandes en 2022.

Lindt&Sprüngli (BP +1,1%, N +0,2%) a poursuivi sa croissance en 2022, porté notamment par ses affaires aux Etats-Unis et approchant le cap des 5 milliards de francs suisses de revenus, soit 8,4% de mieux qu'en 2021.

Forbo (-5,2%) a fait état d'une réduction significative de son bénéfice annuel, en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse, en raison notamment de l'augmentation de la base de coûts.

Belimo (-6,2%) était plombé par une dégradation de sa recommandation à "hold" par Kepler Cheuvreux, qui a sabré dans la foulée son objectif de cours à 490 (410) francs suisses.

rp/rq