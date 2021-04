Bourse Zurich: dans le rouge, le SMI nettement sous les 11'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative. Le SMI a passé toute la séance dans le rouge, une tentative de redressement initial ne lui ayant permis que de frôler l'équilibre. L'indice vedette de SIX a par la suite reculé plus ou moins continuellement pour terminer nettement sous la barre des 11'200 points.

A New York, Wall Street, qui avait inscrit de nouveaux records vendredi, reculait un peu en matinée. "Si la semaine dernière, vous aviez l'impression de regarder votre écran, puis de le regarder à nouveau une heure plus tard pour constater que rien n'avait changé, c'est qu'il s'agissait d'un marché assez statique avec de faibles volumes d'échanges", a expliqué JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"Les choses pourraient changer radicalement dans les prochains jours avec le début de la saison des résultats", a-t-il poursuivi l'expert. "Wall Street pourrait sortir de sa dépression printanière."

Les grandes banques américaines donneront le coup d'envoi de cette période particulièrement attendue par les acteurs du marché: JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo feront part de leur bilan trimestriel mercredi, tandis que Bank of America et Citigroup se plieront à cet exercice jeudi.

En Suisse, le débat s'installe entre représentants des milieux économiques autour de la levée des mesures de confinement, après des propos malheureux du responsable de l'Union patronale suisse. Valentin Vogt a jugé au micro de la télévision alémanique que les hôpitaux du pays pouvaient supporter un rythme de 20'000 à 30'000 contaminations par jour. Ce lundi, l'Usam a remis une couche en exigeant la reprise immédiate de toutes les activités.

Le SMI a fini en recul de 0,51% à 11'181,35 points, avec un plus bas à 11'166,32 et un plus haut à 11'238,38. Le SLI a perdu 0,48% à 1814,10 points et le SPI 0,55% à 14'249,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé et 5 avancé.

Les gagnants du jour sont Partners Group (+1,3%), Alcon (+1,1%), Swatch (+0,6%), Swiss Re (+0,5%) et Credit Suisse (+0,4%).

Les deux autres bancaires Julius Bär (-0,2%) et UBS (-0,7%) ont perdu du terrain.

Richemont (-1,1%) s'est placé dans le trio des plus gros perdants, à égalité avec Sika et devant Lonza (-2,2%) et Adecco (-1,5%).

JPMorgan a rétrogradé Adecco à "neutral de "overweight", tout en relevant l'objectif de cours.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,9%) n'a pas profité de nouvelles données cliniques avancées sur le Regen-Cov développé par Regeneron, qui a par ailleurs obtenu en toute fin de semaine dernière une recommandation explicite d'homologation de la part des National Institutes for Health (NIH) outre-Atlantique.

Nestlé (-0,5%) et Novartis (-0,3%) ont également laissé quelques plumes.

Givaudan (-1,0%) a aussi reculé à la veille de la publication de ses chiffres d'affaires au 1er trimestre. Les analystes tablent sur une modeste croissance des ventes, avec une nette progression pour la division Parfums et un léger fléchissement pour la division Arômes. Avant cela, Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours et confirmé "equal weight".

Sur le marché élargi, le laboratoire d'origine transalpine Cosmo (+6,5%) a profité de l'homologation aux Etats-Unis de son dispositif de coloscopie intelligent GI Genius. Le laboratoire table sur des recettes de plus d'un milliard de dollars avec Medtronic, son distributeur mondial.

Le producteur de solutions de fixation et d'assemblage Bossard (+2,5%) a généré un chiffre d'affaires de 244,8 millions de francs suisses au 1er trimestre, en hausse de près de 12% sur un an. Le rétablissement des marchés asiatiques, frappés il y a un an par la pandémie avant que celle-ci ne s'étende aux pays occidentaux, a largement contribué à cette convalescence selon l'entreprise.

Le spécialiste des installations électriques Burkhalter (-1,1%) a vu ses résultats reculer à tous les niveaux l'année dernière, mais est tout de même parvenu à répondre aux attentes du marché. Les actionnaires devraient, eux, voir leur dividende raboté de 1,70 franc à 2,40 francs suisses par action. Des changements se profilent à la direction.

Le groupe laitier en pleine transformation Hochdorf (-0,2%) a encore essuyé une perte en 2020, mais réduite par rapport à 2019. Les actionnaires devront à nouveau se passer de dividende.

rp/nj