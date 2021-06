Bourse Zurich: dans le rouge, le variant delta et l'inflation inquiètent

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du mauvais pied, suivant la tendance de Wall Street vendredi. La place newyorkaise a plongé dans le rouge suite aux propos du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) de St-Louis, qui a évoqué une "impulsion inflationniste" plus importante que prévu. La volatilité revenait en force sur les marchés.

Le variant delta du coronavirus qui se propage en Europe est inquiétant et provoque une aversion au risque, affirment les analystes de Raiffeisen. Ces derniers constatent une transformation de marchés boursiers axés sur la liquidité en marchés soutenus par les données macroéconomiques, dans le sillage du resserrement annoncé de la politique monétaire de la Fed.

L'indicateur d'activité de la Fed de Chicago devrait constituer le seul catalyseur macroéconomique attendu en ce début de semaine.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,36% à 11'898,83 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,57% à 1911,78 points. Le Swiss Performance Index (SPI) lâchait 0,27% à 15'268,03 points. Le baromètre de la volatilité VSMI s'est envolé de plus de 10% dans les premiers échanges.

Parmi les valeurs vedettes, seules cinq gagnaient du terrain. Dans le lot figuraient les poids lourds Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,2%). Givaudan (+0,6%) caracolait en tête. Lonza (-2,2%), Adecco (-2,0%) et AMS (-1,6%) fermaient la marche.

Novartis (-0,1%) a dévoilé vendredi des résultats positifs d'études cliniques pour son traitement contre l'amyotrophie spinale (SMA) Zolgensma auprès des enfants atteints de cette pathologie.

Roche ne profitait que modérément de l'homologation vendredi par l'autorité sanitaire américaine d'un test PCR rapide destiné à la détection du Covid-19 auprès de personnes asymptomatiques et symptomatiques. Ce dispositif permet d'obtenir un résultat en l'espace de 20 minutes.

Sur le marché élargi, Mikron (+1,3%) était demandé. Le constructeur de machines d'usinage et de systèmes d'automation table sur une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 15% et une marge Ebit autour de 5% sur les six premiers mois de l'année, grâce à une nette amélioration de ses commandes.

La demande en produits structurés a porté Vontobel (-0,8%) au premier semestre. La banque zurichoise de gestion s'attend à une progression du bénéfice entre janvier et juin, sans toutefois préciser dans quelle mesure, selon les indication fournies vendredi.

Baloise (-1,6%) a vu sa note de crédit "A+" confirmée par l'agence Standard & Poor's, qui a par ailleurs relevé d'un cran, à "A+", celle de sa filiale Deutsche Basler Sachversicherungs-AG.

Komax (+2,3%) figurait parmi les rares valeurs à gagner du terrain. Le constructeur de machines va bel et bien subir un recul de 10% de ses ventes par rapport à 2019, a confirmé le patron Matijas Meyer dans une interview à Finanz und Wirtschaft.

fr/jh