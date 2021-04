Bourse Zurich: dans le rouge, les craintes prennent le dessus

Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait le chemin de la cave mardi à l'approche de la mi-journée. L'humeur des investisseurs se détériorait face à l'explosion des infections de Covid en Inde, mais également les risques de surchauffe sur les marchés financiers qui ont plombé Wall Street lundi. Sika a publié son chiffre d'affaires trimestriel.

"Les investisseurs ne peuvent plus espérer des verrous monétaires à jamais ouverts. Tôt ou tard, le débat sur le retrait des soutiens pandémiques devrait également commencer à Francfort (siège de la BCE). Certains investisseurs craignent que cela ne se déclenche cette semaine", estime Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

En Grande-Bretagne, le taux de chômage a reculé à 4,9% entre décembre et février, principalement à cause d'une baisse du taux d'activité due aux confinements pour lutter contre la pandémie.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) égarait 0,37% à 11'167,80 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,41% à 1816,77 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'étiolait de 0,24% à 14'367,04 points. Parmi les valeurs vedettes, 19 progressaient et huit reculaient. La porteur Swatch, Adecco et Alcon faisaient du surplace.

Sika (+1,5%) dominait le classement. Le chimiste du bâtiment a généré une forte croissance de 10,2% au premier trimestre, malgré des effets de change défavorables. Organiquement, la progression des ventes a dépassé 11%. Fort de cette performance, le groupe zougois a relevé ses objectifs pour 2021, tablant désormais sur une augmentation de plus de 10% des ventes.

Kühne+Nagel (+1,3%) et le bon Schindler (+0,9%) complétaient le trio de tête. Swiss Re (-6,1% ou -5,58 francs suisses) était traité hors dividende de 5,90 francs suisses. Bonne dernière, la volatile AMS (-6,6%) chutait après des rumeurs de difficultés pour le principal client Apple, loin derrière Credit Suisse (-1,5%) dont les affaires ne cessent de peser sur le cours.

Temenos (-1,1%) figurait également en bas de tableau, avant la publication de ses recettes trimestrielles après séance.

Swiss Life (-0,6%) est en passe d'atteindre ses objectifs fixés pour 2021, selon le directeur général Patrick Frost, qui a accordé un entretien à The Market.

La Confédération a passé un contrat avec Roche (-0,3%) pour 3000 doses du cocktail d'anticorps développé par le partenaire américain Regeneron, autorisé provisoirement sur territoire helvétique. Les autres poids lourds Nestlé (-0,1%) et Novartis (-0,4%) ne parvenaient pas non plus à s'extraire du marasme ambiant.

Le géant bancaire Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Partners Group (+0,2%), se basant sur l'activité transactionnelle élevée au premier trimestre.

Sur le marché élargi, Dufry (-1,6%) proposera à l'assemblée générale du 18 mai la création de capital conditionnel supplémentaire à hauteur de 45,4 millions de francs suisses. Le conseil d'administration propose de renoncer à nouveau au dividende.

Zur Rose (-1,6%) était boudé malgré des recettes trimestrielles légèrement supérieures aux attentes.

Santhera (+0,6%) a revendiqué le succès de son offre pour l'emprunt convertible de 60 millions, le seuil de 50% ayant été dépassé.

Implenia (+0,1%) va céder son activité de rénovation et de maintenance de bâtiments et d'infrastructures en Allemagne, Implenia Instandsetzung. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La société de participations Ci Com (-7,3%) redoute une perte annuelle de 950'000 francs suisses en 2020, en raison d'une provision complémentaire sur les titres de la société Zenessa.

Allreal (-3,8% ou -7,4 francs suisses), Cicor(-1,9% ou -1 franc) et Kudelski (-3,4% ou -0,155 franc) étaient traités hors dividende de respectivement 6,75 francs suisses, 1 franc et 0,10 franc.

