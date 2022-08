Bourse Zurich: dans le rouge pour entamer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge pour la première séance de la semaine. Le SMI aura passé toute la journée dans le rouge, inscrivant son plus bas du jour en milieu de matinée, avant de remonter un peu et de se mettre à évoluer latéralement sous la barre des 11'100 points. La saison des résultats marquait le pas.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée. Les investisseurs craignent d'avoir été trop optimistes à propos de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et attendent déjà l'intervention de son président Jerome Powell, vendredi dans le cadre de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole.

Pour Jack Ablin, de Cresset Capital, "l'enthousiasme des marchés (entre mi-juin et mi-août) a probablement dépassé la réalité. Et maintenant, on revient un peu en arrière".

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, les opérateurs croient davantage à une hausse de 0,75 point de pourcentage lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, fin septembre, plutôt qu'à un demi-point, qui était le scénario central récemment.

Le SMI a terminé en recul de 0,64% à 11'085,84 points, avec un plus bas à 11'052,39 et un plus haut à 11'144,60 en début de séance. Le SLI a perdu 1,06% à 1693,21 points et le SPI 0,71% à 14'307,60 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Swisscom (+0,4%), Nestlé (+0,3%), Roche (+0,2%) et Zurich (+0,02%) sont les seuls gagnants du jour.

Roche a annoncé le lancement d'un nouveau test Covid-19 développé en partenariat avec sa filiale TIB Molbiol destiné à détecter et différencier le sous-variant BA.2.75 du coronavirus.

AMS Osram (-4,0%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-3,8%) et Adecco (-3,7%).

Les valeurs du luxe Swatch (-4,5%) et Richemont (-2,7%) ont également perdu plus de 2%.

Aux bancaires, UBS (-1,7%) a fléchi plus fortement que Julius Bär (-1,0%) et Credit Suisse (-0,8 à 5,004 francs suisses).

La banque aux deux voiles a annoncé la nomination de Dixit Joshi au poste de directeur financier, remplaçant à partir du 1er octobre le responsable de longue date David Mathers, et du recrutement d'une nouvelle directrice opérationnelle, en la personne de Francesca McDonagh. L'action a de nouveau franchi à la baisse le seuil symbolique de 5 francs suisses (plus bas à 4,961 francs suisses) en cours de séance, pour finir juste au-dessus de ce niveau.

Credit Suisse a repris la couverture de Partners Group (-0,8%) avec la recommandation "outperform" et un objectif de cours à 1300 francs suisses. L'analyste considère surfaites les craintes que le relèvement des taux d'intérêts et le renchérissement viennent brider la demande pour les produits et services du groupe zougois.

Du côté du marché élargi, la coentreprise helvético-allemande de Vifor (+0,3%) et Fresenius, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP), a annoncé la décision rendue en sa faveur par un tribunal du Delaware pour le brevet américain couvrant la formulation du Velphoro.

Par ailleurs, CSL Vifor et son partenaire californien Travere Therapeutics ont obtenu de l'Agence européenne des médicaments (EMA) un examen de leur dépôt de candidature pour le sparsentan, contre une forme rare de troubles rénaux. La décision finale est attendue pour la seconde moitié de l'année prochaine.

Les groupes pharmaceutiques genevois Relief Therapeutics (+2,2%) et pennsylvanien Nrx Pharmaceuticals, un temps partenaires pour le développement d'un traitement ciblant la Covid-19, vont s'attabler pendant un mois pour tenter de trouver une solution à leur litige.

Le laboratoire Obseva (-11,6%) va devoir présenter d'ici le 29 août au Nasdaq Stock Market new-yorkais un plan de remise à niveau de ses fonds propres, à au moins 10 millions de dollars, afin de se conformer avec le règlement de l'indice boursier étasunien. La firme plan-les-ouatienne précise que ce dernier a usé de son pouvoir discrétionnaire pour réduire à une semaine un délai de traditionnellement 45 jours.

Zur Rose (-5,4%) a brièvement bondi de jusqu'à 8% après que Bloomberg a colporté des rumeurs selon lesquelles le pharmacien en ligne examine toutes les options, y compris une vente. Mais le cours est rapidement reparti à la cave sur de nouvelles informations concernant l'ordonnance électronique en Allemagne, le land du Schleswig-Holstein renonçant à son introduction.

Arbonia (-2,9%), Flughafen Zürich (-0,9%), Feintool (-5,3%), Skan (-2,9%) et Vetropack (-2,0%) publient leurs résultats semestriels mardi.

