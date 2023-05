Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur une note négative. Le SMI a encore fait un passage dans le vert durant la première heure de transactions, avant de repasser et de rester sous l'équilibre pour le reste de la séance. La prudence reste de mise sur les marchés alors qu'aucun accord n'a encore été trouvé entre la Maison Blanche et les Républicains pour augmenter le plafond de la dette américaine. Le front des nouvelles d'entreprises est resté peu animé.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Les investisseurs ne savaient pas sur quel pied danser avant de nouvelles négociations sur la dette américaine.

Le président démocrate et le leader de l'opposition se sont parlés dimanche au téléphone et sont tombés d'accord pour reprendre les discussions dans la journée lundi (en soirée heure suisse).

Il s'agit d'éviter à tout prix un dangereux et inédit défaut de paiement pour les Etats-Unis qui, s'ils ne peuvent continuer d'emprunter, risquent dès le 1er juin de manquer de rembourser des échéances.

A dix jours de la date fatidique, la menace se fait donc de plus en plus réelle et commence à inquiéter les investisseurs même si cela ne se traduit pas encore de façon prononcée sur les actions.

En Suisse, près de 7,92 milliards d'heures de travail ont été recensées en 2022 par l'Office fédéral de la statistique (OFS), soit un gain de 1,3% par rapport à 2021 et surtout de 0,2% par rapport à 2019, dernier exercice avant l'éclatement de la pandémie.

Le secteur secondaire helvétique, qui rassemble l'industrie et la construction, a affiché entre janvier et fin mars des recettes en hausse de 6,1% et une production en croissance de 2,9%, toujours d'après l'OFS.

Le SMI a terminé en repli de 0,15% à 11'553,23 points, avec un plus bas à 11'533,47 et un plus haut à 11'591,00 inscrit lors de la première heure de transactions. Le SLI a cédé 0,12% à 1801,77 points et le SPI 0,18% à 15'227,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé, 14 avancé et Adecco et Julius Bär ont fini inchangés.

La banque zurichoise publie mardi un point sur la marche de ses affaires après 4 mois. Elle devrait avoir profité des turbulences autour de Credit Suisse et récupéré une partie des avoirs sortis par des clients inquiets de la banque aux deux voiles. Les analystes prévoient des avoirs sous gestion de 440 milliards de francs suisses et un afflux d'argent frais de 7,5 milliards.

Les deux autres bancaires, Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,5%) ont gagné du terrain. Selon le Financial Times, des employés de la banque aux deux voiles veulent porter plainte contre le régulateur des marchés financiers (Finma) en raison de l'annulation de leurs bonus, liés au emprunts AT1 liquidés dans la cadre du sauvetage de la banque aux deux voiles par UBS.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS Osram (+2,7%), Kühne+Nagel (+"1,2%) et Novartis (+0,8%).

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,8%) et Roche (-0,7%) ont freiné l'indice.

Le géant genevois du luxe Richemont (+0,6%) a lancé ce lundi son programme de rachat de jusqu'à 10 millions d'actions A ou 1,7% des titres en circulation et 1% de droits de vote. Le programme s'étendra sur une durée d'au maximum trois ans. Les titres rachetés ne seront pas détruits, mais conservés pour redistribution à des membres de la direction et des collaborateurs dans le cadre des plans d'intéressement sur le long terme.

Swatch (+0,3%) fait aussi partie des gagnants du jour.

Geberit (-1,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan et le bon Schindler (chacun -1,0%).

Après les résultats 2022/23 publiés la semaine passée par le spécialiste des aides auditives Sonova (-0,8%), Deutsche Bank et Research Partners ont abaissé l'objectif de cours et confirmé respectivement "conserver" et "acheter", alors que Kepler Cheuvreux a lui relevé l'objectif et confirmé "reduce". Les résultats ont déçu les attentes, notamment avec la fin d'un contrat avec le distributeur Costco aux Etats-Unis et à cause du franc fort.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs zurichois GAM (-0,5%) a rejeté l'offre de Taure de l'entrepreneur Marco Garzetti. Le conseil d'administration maintient sa ligne et continue de recommander d'accepter l'offre de Liontrust, dont la valeur est plus élevée. L'offre de Taure n'est pas réalisable et n'écarte pas les risques liés au maintien de GAM comme entreprise indépendante.

Le spécialiste de la cybersécurité et de l'internet des objets Wisekey (+3,9%) a annoncé vendredi s'allier à l'espagnol Fossa Systems et à l'américain SpaceX, afin de lancer de nouveaux nanosatellites en orbite.

Valiant (-4,2% ou 4,40 francs suisses) et Phoenix Mecano (-1,7% ou 7,0 francs suisses) étaient traités hors dividende de respectivement 5 et 16,5 francs suisses.

rp/ib