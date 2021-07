Bourse Zurich: dans le rouge pour entamer la semaine, le SMI défend les 12'000

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative, le SMI, qui avait encore ouvert à moins d'un point sous la barre des 12'100 points qu'il avait franchie pour la première fois vendredi, a connu une évolution plus ou moins latérale autour des 12'050 points durant une bonne partie de la journée et a terminé près de ce niveau.

A New York, Wall Street évoluait en léger repli en matinée.

"Ce sera une séance contrastée, une pause après les gains que nous avons eu la semaine dernière", a anticipé Peter Cardillo, responsable de l'analyse marché pour Spartan Capital.

Les investisseurs suivront cette semaine également la réunion des responsables de la Banque centrale américaine (Fed), mardi et mercredi, avec une conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, en conclusion.

"Je ne m'attends pas à ce que la Fed change vraiment quoi que ce soit", a expliqué M. Cardillo. Les économistes s'accordent à penser que la Banque centrale ne donnera aucune indication nouvelle sur le calendrier de retrait progressif des mesures de soutien à l'économie ou d'un relèvement des taux d'intérêt.

Le SMI a fini en recul de 0,67% à 12'049,63 points, avec un plus bas à 12'027,47 et un plus haut à 12'099,18 à l'ouverture. Le SLI a cédé 0,52% à 19509,82 points et le SPI 0,59% à 15'505,38 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé et 14 avancé.

Le bon Schindler (-3,6%) a fini lanterne rouge, derrière Lonza (-2,8%) et Alcon (-1,9%).

Barclays et Morgan Stanley ont relevé l'objectif de cours du bon Schindler et confirmé "equal weight". L'expert britannique a salué une évolution des prix plus favorable que prévu au 2e trimestre et l'analyste américaine a relevé que les objectifs du lucernois laissent peu de perspectives de hausse par rapport aux estimations de consensus.

Lonza n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies, qui a confirmé "buy". L'analyste estime notamment que l'augmentation des capacités de production est un signal positif, indiquant que le groupe a confiance dans son propre portefeuille de produits et dans la demande de la clientèle. Vendredi, le bâlois avait décoiffé les attentes des analystes avec ses résultats semestriels.

Les poids lourds Novartis (-1,3%), Nestlé (-1,1%) et Roche (-0,8%) ont pesé sur l'indice.

Le podium du jour se compose de Temenos (+2,8%), Credit Suisse (+1,8%) et UBS (+1,6%).

La banque aux deux voiles a trouvé un accord pour mettre un terme à la procédure pénale pendante dans l'affaire de filature qui l'opposait à son ancien collaborateur Iqbal Khan. Aucun détail financier n'a été révélé.

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "equal weight". Le numéro un bancaire helvétique a généré une robuste performance sur les six premiers mois de l'année, tant dans la gestion d'actifs que dans la gestion de fortune, a salué l'analyste.

La troisième bancaire, Julius Bär (-0,9%), a en revanche perdu du terrain.

ABB (+0,1%) a annoncé la cession à l'américain RBC Bearings de sa division Mechanical Power Transmission (Dodge) pour 2,9 milliards de dollars en liquide. L'opération doit être clôturée d'ici la fin de l'année. Le montant de la cession doit servir à renforcer les fonds propres du groupe.

Sur le marché élargi, Meyer Burger (-7,0%) a annoncé la restructuration de ses activités de services en Asie. Les mesures vont générer des coûts de 3,5 millions de francs suisses et toucher 70 emplois. Le groupe va parallèlement évaluer des mesures contre son ex-partenaire Oxford PV.

Bobst (-2,0%) a renoué avec les chiffres noirs au premier semestre 2021, douze mois après avoir essuyé une lourde perte après l'éclatement de la crise de Covid-19. Malgré les difficultés à venir, la direction du groupe de Mex se veut confiante pour la suite des opérations et confirme ses objectifs annuels et stratégiques.

Cassiopea (-4,6%) et Sun Pharmaceutical Industries ont signé un accord de licence pour Winlevi aux Etats-Unis et au Canada, ce qui pourra lui rapporter jusqu'à 190 millions.

Relief Therapeutics (+7,3%) a réalisé un placement privé auprès de deux investisseurs institutionnels américains non identifiés. L'opération concerne 71,4 millions d'actions au prix unitaire de 21 centimes, qui doivent générer des revenus bruts d'environ 15 millions de francs suisses.

La société de participations Nebag (+2,0%) va comme annoncé reverser à ses actionnaires 40 centimes par action au titre de l'exercice 2020, soit 10 centimes de moins qu'un an plus tôt.

rp/fr