Bourse Zurich: dans le rouge pour entamer la semaine, tensions sino-américaines

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du mauvais pied. Le SMI, qui avait terminé au-dessus des 11'300 points vendredi, a rechuté sous ce niveau et n'est pas parvenu à le dépasser à nouveau, malgré une tentative en début d'après-midi. Les nouvelles tensions sino-américaines, après l'épisode du ballon, ont pesé sur l'ambiance des marchés financiers.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, ébranlée par le bond des créations d'emploi américains annoncé vendredi, ce qui fait craindre une poursuite des hausses de taux par la Réserve fédérale (Fed). "Le marché poursuit la voie qu'il a prise vendredi après le rapport sur l'emploi bien plus fort que prévu", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com.

Les acteurs du marché entrevoient désormais à 70,9% - contre seulement 30% jeudi avant la publication des chiffres de l'emploi -, une troisième hausse des taux d'un quart de point de pourcentage en mai, après celle qui vient d'intervenir la semaine dernière et celle anticipée en mars, selon l'évolution des produits à terme calculée par CME Group.

Cette bonne santé du marché du travail laisse penser que la lutte contre l'inflation risque de nécessiter davantage de relèvements du coût du crédit pour ralentir l'économie, ce qui ne plaît guère au marché des actions.

Le SMI a fini en repli de 0,58% à 11'283,25 points, avec un plus bas à 11'229,48 et un plus haut à 11'307,48 en début de séance. Le SLI a cédé 0,86% à 1787,38 points et le SPI 0,64% à 14'555,93 point. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls gagnants sont Lonza (+0,8%) et Roche (+0,6%).

Après les chiffres de Lonza, trois analystes ont revu leur copie, deux ont relevé et un abaissé l'objectif de cours et tous ont confirmé "buy" et "overweight". L'analyste de Goldman Sachs par exemple estime que le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique est appelé dans un avenir prévisible à voir son chiffre d'affaires croître et sa rentabilité s'améliorer.

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "sell". Après les chiffres, l'analyste estime que les perspectives du programme de développement Tigit en particulier, et de la productivité des activités de recherche et développement (R&D) en général, sont intactes.

Nestlé (-0,3%) et Novartis (-0,5%) ont limité la casse.

Sandoz, filiale de Novartis, a obtenu de la FDA l'autorisation de mise sur le marché pour le biosimilaire du denosumab, commercialisé sous les marques Prolia et Xgeva, dans toutes les indications pour les traitements de référence.

Le patron du géant veveysan, Mark Schneider, a pour sa part indiqué dans la presse que de nouvelles hausses de prix des produits alimentaires du groupe veveysan seront inévitables cette année en raison de l'inflation.

Les plus gros perdants du jour sont Credit Suisse et AMS Osram (chacun -3,5%), Julius Bär (-3,1%) et Geberit (-3,0%).

UBS (-1,5%) n'a pas échappé à la tendance. Après les chiffres de la semaine passée, Deutsche Bank et Vontobel ont relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Malgré un environnement de marché difficile, UBS a généré de solides revenus, dont les actionnaires profiteront sous forme de dividendes et de rachats d'actions, a notmment écrit l'analyste de Vontobel.

Les valeurs du luxe Richemont (-2,4%) et Swatch Group (-0,4%) ont plus ou moins nettement souffert du regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Sur le marché élargi, Idorsia (-13,8%) a annoncé l'échec d'études cliniques en phase III qui n'ont pas atteint le critère d'évaluation primaire pour le médicament clazosentan.

Lem (-2,8%) a dévoilé des résultats en hausse sur les neufs premiers mois de son exercice décalé 2022/23, en dépit d'une croissance freinée par des pénuries, notamment en composants de semi-conducteurs. Les perspectives pour l'ensemble de l'année ont été confirmées.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé plainte contre deux employé de Burckhardt Compression (-1,9%) sur des soupçons de délit d'initiés. L'entreprise conteste.

Addex (inchangé) a bouclé le recrutement de la première partie de l'étude clinique de phase II du produit ADX71149 pour le traitement de l'épilepsie.

Le grand magasin zurichois Jelmoli, propriété du groupe immobilier SPS (+0,2%), va fermer fin 2024. Quelque 850 collaborateurs et collaboratrices seront affectés par cette mesure.

rp/vj